台中大里夏田產業園區環評大會卡關 須補廢棄物處理

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（中央社記者張雄風台北22日電）環評大會今天審查台中大里夏田產業園區開發案，本案在初審時就因廢棄物去化說明不清，被環委要求補件，同樣情況到大會仍未釐清，因此環委最後仍要求中市府補充修正資料後再審。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第436次會議，審查「大里夏田產業園區環境影響評估報告書初稿」。開發單位台中市政府表示，園區位於台中大里，範圍面積約188公頃。

初審議會時，環評委員履次針對廢棄物如何管理、去化等提出許多意見，並要求開發單位應在書面報告中明確說明。

然而，中市府今天仍僅回覆將會在園區內暫存、分選，無法再利用者會外運交由其他廢棄物處理廠處理，若未能處理則會評估增設區內的處理設施，但相關回覆內容未能滿足環委的要求。

環保署長張子敬指出，近年來都已經要求新設的工業、科學園區設置廢棄物處理設施，雖然這個案子已經是很久之前就已經安排規畫，到這個階段要再重新規畫也可能很難，但開發單位還是要正面處理。

環保署廢棄物管理處表示，開發單位規畫區內約1公頃多的面積作為廢棄物處理分選場域，但相對於整個園區的廢棄物產生量，處理上可能會是有困難；若是與彰濱工業區合作處理或許足夠，但目前並未看到相關的評估和執行方式。

除了廢棄物處理問題，環委也指出園區內綠地面積實在太少。環委說明，法定綠地、公園在園區內面積必須占10%以上，過去2年通過的幾個產業園區也都超過這個標準。

環委進一步說明，本案的綠地僅占0.81%，若是包含公園或公園兼滯洪池用地才能湊到10.5%，「已經是很低的標準」，對生態保育、綠覆蓋的效果非常不好。

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閉門會議時，有環委提到，由於此地區有很多未登工廠，最初是希望在園區裡合法化，但由於既有工廠沒有整體規畫，要搬遷、調動很困難，因此園區僅能在崎零地中試著安插綠地、環保設施等，但都嫌不足；認為回到小組再補充資料會比較好。

最後討論本次會議不做成結論，仍要求中市府補充事業廢棄物具體處理處置規劃；若園區進駐廠商達一定比率時，啟動廢棄物處理設施興建規劃評估；也要評估再增加綠地用地面積等。全案要求開發單位補充修正後再審。（編輯：陳仁華）1120222