旅宿業者喊缺工 許銘春：僱移工成本不會比較低

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勞動部長許銘春（右）23日接受網路直播節目訪問時指出，雖然最低工資法還沒正式進入立法院審查，但從總統蔡英文上任，月薪已經調了3次，調幅31.9%，時薪也已調整8次，調幅46.7%，儘管還未落實法律位階的提升，但持續落實調升基本工資，法案部分也會繼續努力。左為節目主持人黃光芹。（「新聞不芹菜」提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月23日

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（中央社記者曾以寧台北23日電）勞動部長許銘春今天表示，旅宿業者反映缺工，但開出薪資條件不合理、通知面試和錄取速度慢；若僱用移工，除基本工資，還有就業安定費、餐宿等成本，人力成本不會比較便宜。

許銘春接受網路直播節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，被問及近期不少旅宿業者反映缺工問題。許銘春說，目前已經與交通部辦過3次專案媒合，但業者開出薪資條件不合理、通知面試和錄取速度慢，且實際僱用人數都較盤點時開出的需求少。

許銘春指出，飯店房務、清潔人員是很多中高齡婦女二度就業的主要機會。而且除了薪資外，勞動條件和環境都要納入考量，曾遇過業者開出要會英、日文，還要有工作經驗，薪水卻只有新台幣3萬元，「你想這樣有年輕人會去嗎？」

對於有些業者希望開放移工，許銘春提醒，移工也適用基本工資，此外還有就業安定費、餐宿等成本，每個移工聘用成本約需3萬2000元到3萬3000元，管理上也不容易，人力成本上不會比用國內勞工便宜。

針對最低工資法推動期程，許銘春說，草案在民國108年就已擬好送到行政院，現在還在行政院審查中。但因最低工資的擬定牽涉勞雇雙方權益，也與勞工基本工資有關，目前主要是在參採數據上，哪些數據要列入應參採指標，勞雇雙方有不同看法，有共識的只有消費者物價指數（CPI）年增率。

許銘春指出，雖然最低工資法草案還沒有正式進入立法院審查，但從總統蔡英文上任，月薪已經條了3次，調幅31.9%，時薪也已調整8次，調幅46.7%，雖然還沒有落實法律位階的提升，但持續落實調升基本工資，法案部分也會繼續努力。

至於最低工資本外勞脫鉤問題，許銘春說，適用最低工資的國家沒有本外勞脫鉤的狀況，這是平等待遇原則；而且現在韓國、日本等國都在談缺工，各國爭搶移工，若薪資又給得比較低，一定搶不到工。（編輯：管中維）1120223