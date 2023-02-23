台鐵首座行動車站設在花蓮慈濟醫院 可購票換票

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設立在花蓮慈濟醫院的台鐵行動車站23日正式啟用，每週一、三、五上午10時至下午2時開放，有台鐵專員駐點服務，可提供車票取票、退票、換票、購買團體票或預購票等服務。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者張祈傳真 112年2月23日

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮慈濟醫院每天門診量近7成是外地病患，為方便民眾購買火車票，台鐵花蓮站將售票亭搬進醫院，每週3天派員駐點提供購票、換票等服務，是全台首座行動車站服務站，今天正式啟用。

花蓮慈濟醫院統計，院內每天門診量達3200人次，其中近7成病患來自花蓮市以外地區，甚至是其他縣市，多半仰賴火車往返。

花蓮火車站長楊舜安說，過去陪同母親就診過程，看到民眾因門診時間太晚擔心搭不上火車，拿著車票著急看時間，不知道要留下來看病，還是要趕去搭車，因此受到啟發，要讓花蓮車站「走出去」，提供便利服務。

設立在花蓮慈濟醫院的台鐵行動車站今天正式啟用，每週一、三、五上午10時至下午2時開放，有台鐵專員駐點服務；楊舜安說，提供取票、退票、換票、購買團體票或預購票等服務。

台灣鐵路局花蓮運務段長吳金添說，要在醫院架設功能齊全的車站窗口並不容易，受法律限制與管理，內部票務系統不能使用一般無線網路運作，透過4個月與工程師討論，今年1月下旬完成網路架設，進行為期1個月試營運。

吳金添說，從起初單日20多張車票，到正式啟用已達單日平均100張車票，民眾若看診延誤或提前看完診，都可就近換車票，不用擔心趕不上火車。

花蓮慈濟醫院長林欣榮說，部分醫師若需北上或南下至其他醫院支援診次，行政人員可直接在台鐵行動車站換、購票等，對病患及醫護人員都是一大福音。（編輯：陳仁華）1120223