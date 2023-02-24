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日本與那國中文遊學團訪花蓮 交流參訪驗收中文

2023/2/24 14:01（2/24 14:31 更新）
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日本與那國島歷史文化交流資料館（簡稱DiDi交流館）中文遊學團到訪姐妹市花蓮市，24日上午抵達花蓮市公所帶來傳統舞蹈演出交流。中央社記者張祈攝 112年2月24日
日本與那國島歷史文化交流資料館（簡稱DiDi交流館）中文遊學團到訪姐妹市花蓮市，24日上午抵達花蓮市公所帶來傳統舞蹈演出交流。中央社記者張祈攝 112年2月24日
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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）日本與那國島歷史文化交流資料館（簡稱DiDi交流館）中文遊學團今天到訪姐妹市花蓮市，藉由交流活動實地演練中文學習狀況，花蓮市公所擔任地陪，熱情介紹在地文化。

中文遊學團由DiDi交流館事務局長小池康仁帶隊，昨天抵台後，預計進行5天行程，8名成員中包含與那國町長糸數健一的長女糸數華蓮、曾於台灣就讀大學的中文指導老師黑島萌等。

中文遊學團今天上午抵達花蓮市公所，花蓮市長魏嘉彥準備珍珠奶茶及在地名產歡迎，雙方輪流簡報介紹在地文化、風情，中文遊學團帶來傳統樂舞表演，花蓮四維高中應用日語學程學生也到場，用流利日文互相問候。

小池康仁說，DiDi交流館成立7年，是文化展示設施，以風俗、飲食、歌謠為3種主要研究主題，常態展示文物及各類書籍，包含與那國島歷史及過往與台灣交流的史事文物。

小池康仁說，3年前開辦台灣華語課，約有20多人參加，學會用簡單中文問候，這次趁著疫情解封重啟交流活動，帶著學員現場教學中文，會在花蓮停留2天，之後到台北參訪。

魏嘉彥表示，將由公所人員陪同中文遊學團走訪台灣原住民文化館、松園別館、東大門夜市等，明早會帶他們到重慶市場，感受台灣傳統市場氛圍，也會到光復鄉參訪太巴塱國小及光復糖廠。

魏嘉彥說，市公所已開辦日文班，希望培養推廣觀光、交流的種子，在後疫情時代增加姐妹市交流頻率，在語文、文化上互相學習。（編輯：孫承武）1120224

日本與那國島歷史文化交流資料館（簡稱DiDi交流館）中文遊學團24日到訪姐妹市花蓮市公所，花蓮市長魏嘉彥（左）致贈太平洋縱谷馬拉松完賽獎牌，邀請姊妹市屆時來參賽，中文遊學團由DiDi交流館事務局長小池康仁（右）代表接受紀念品。中央社記者張祈攝 112年2月24日
日本與那國島歷史文化交流資料館（簡稱DiDi交流館）中文遊學團24日到訪姐妹市花蓮市公所，花蓮市長魏嘉彥（左）致贈太平洋縱谷馬拉松完賽獎牌，邀請姊妹市屆時來參賽，中文遊學團由DiDi交流館事務局長小池康仁（右）代表接受紀念品。中央社記者張祈攝 112年2月24日
日本與那國島歷史文化交流資料館（簡稱DiDi交流館）中文遊學團24日到訪姐妹市花蓮市公所，雙方簡單互動，場面溫馨。中央社記者張祈攝 112年2月24日
日本與那國島歷史文化交流資料館（簡稱DiDi交流館）中文遊學團24日到訪姐妹市花蓮市公所，雙方簡單互動，場面溫馨。中央社記者張祈攝 112年2月24日
#小池康仁
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