早安世界》今明桃園以北最低溫不到10度 連假首日國道7路段易塞車
桃園以北週末最低溫不到10度 連假首日國道7路段易塞車
中央氣象局表示，來自北方的強烈大陸冷氣團持續影響台灣，25日至26日最冷，桃園以北有持續10度左右或以下氣溫，連江縣最低溫可能到6度以下。27日冷氣團減弱，白天起氣溫逐漸回升，28日連假最後一天西半部晴朗有陽光，全台高溫可達22至24度。另外，在為期4天的228連假第1天，高速公路局預估國1、國3等7個國道路段易塞車，其中國5南向壅塞時段可能從清晨到下午。為疏解車潮，國道部分路段將實施高乘載管制。（看完整報導）
俄烏戰爭週年／中國想當和事佬 圖「反美拉歐友俄」難中立
中國在俄羅斯入侵烏克蘭24日屆滿一年之際，發表針對政治解決烏克蘭戰事的立場，支持盡快恢復直接對話，促全面停火。北大西洋公約組織對這份停火聲明存疑，認為北京作為調停者的可信度不高。中國面對俄烏戰爭態度始終曖昧，中共外交高層王毅日前在慕尼黑安全會議上與美國國務卿布林肯針鋒相對，接著拉攏歐洲國家企圖離間美歐關係，更訪問俄羅斯會見總統蒲亭，擺出「反美、拉歐、友俄」的態勢。觀察中方一年來的立場，始終拒絕譴責俄羅斯，且對是否援俄或暗助態度曖昧，難以獲得各界信任。烏克蘭持續奮勇抗敵，總統澤倫斯基24日發表影片，形容過去一年充滿勇氣、痛苦和團結，並誓言將戰勝所有敵人。（看完整報導）
日本智庫兵推 美日聯手可阻共軍占領台灣但代價高昂
「日經亞洲」24日引述日本智庫兵推結果指出，若日本和美國介入台海戰事，或許能防止北京當局占領台灣，但要付出兵力和設備等慘重代價。此次兵推內容想定為中國試圖在2026年發起兩棲作戰侵台，最後顯示中國會在美日聯手之下被擊敗，衝突持續兩個多星期就會結束，勝敗關鍵在於中國的軍事物資補給中斷，台海制空權最終由美、日取得。根據推演結果，台灣軍隊會有1.3萬人死傷或被俘，美方上萬官兵死傷，損失19艘艦艇和400架戰機，日本將失去多達144架戰機，但美日將可阻止北京奪台。（看完整報導）
傳在台美軍人數大增 白宮：美國支持台灣因應中國威脅
華爾街日報24日報導美軍將大幅增加浱到台灣的美軍人數，學者分析，無論是近期傳出美國防部副助理部長秘密訪台，或增加美軍在台人員，都同半承認台灣的地位跟主權，也從原本輔助陸戰隊、特戰或高科技的飛彈部隊，慢慢擴大範圍。國防部長邱國正說，美台軍事交流一直在進行，但目前沒有美國在台灣「駐軍」的問題。白宮發言人未直接證實，但指出美國對台灣的支持與防衛關係是為了因應當前中國構成的威脅。 （看完整報導）
監察院公布林宅血案調查報告 揭情治系統6大違失
1979年，異議人士林義雄（後來曾任民進黨主席）因美麗島事件被捕，正當台灣軍法部門進行美麗島大審期間，位在台北市大安區的林家在1980年2月28日發生血案，林義雄的母親、雙胞胎女兒遭不明人士殺害，大女兒被殺成重傷。監察院1996年曾試圖調查此案，但調卷受阻，其後歷經4次重啟偵查皆無進展，調查案暫予存查至今。監察委員今年2月24日提出林宅血案結案調查報告，指台灣警備總司令部（俗稱警備總部或警總，1992年改組）為主的情治系統在此案介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道有6項重大違失，已提案糾正行政院並函請國安會督導國安局檢討改善。（看完整報導）
專訪／市場規模小藥品健保擬統一採購穩定供應 兒童用藥先實施
針對市場頻傳缺藥現象，健保署長石崇良接受中央社專訪時表示，除設定「地板價」保障藥價，針對國內市場規模小的藥品，如兒童用藥等，政府研擬採行健保統一採購，最快今年起實施。石崇良認為，缺藥問題形成的原因不只在於藥價，還有採購量，當市場規模太小成為廠商不願製造或輸入的主因時，由健保統一採購、專案進口可望成為解方。有競爭的藥品留給自由市場競爭，競爭力不夠、但有必要性的用藥就由健保保障，這是石崇良心目中較合適的「雙軌並行」藥品採購模式。（看完整報導）
內蒙古露天煤礦坍塌救援陷困境 仍有47人失聯
內蒙古阿拉善左旗新井煤業有限公司一座露天煤礦22日下午發生大面積山崩，多名作業人員和車輛走避不及遭掩埋。中國國家主席習近平指示搜救失聯人員，但現場22日傍晚又發生第二次滑坡，且坍塌土方已達80公尺高，相當於20多層樓的高度，救援陷入困境。根據媒體報導，截至23日晚間10時，這起事故僅救出12人，其中6人死亡，迄今仍有47人失聯。（看完整報導）
長照2服務免自負額 弱勢家庭照顧者可補助交通費
為減輕家庭照顧者負擔，衛福部24日宣布，即起到宅照顧技巧指導、轉介心理諮商這2項服務，全面免付費。過去若是中低收入戶使用前述2項服務，須負擔5%費用，一般戶則須負擔16%，即日起經家照專員評估後，可申請前2項服務免除自負額。另外，為鼓勵低收入戶、中低收入戶者多外出參加家庭照顧者相關支持活動，學習如何善用資源，將補助每趟150元交通費。（看完整報導）
北市首創居家工作制保障原則3月上路 雇主須尊重離線權益
台北市許多企業因疫情啟動居家工作等分流或居家防疫措施，員工不需進辦公室提供勞務，衍生許多勞資爭議與陳情案件，如居家工作時間未明確記錄、無法申請加班、在下班時間無法充分休息等。台北市勞動局24日宣布，首創居家工作勞動條件保障指導原則，包括建立工時回報機制、尊重勞工離線權益等7大重點，3月1日上路。市府勞動局表示，事業單位須讓工作時間與休息休假時間的界線明確化，賦予勞工「離線」權利。這是「離線權」的保障在台灣首度正式納入政府的保護措施。（看完整報導）
影片／美密西西比州大棒球隊投手引關注 左右手都能飆火球
近日美國密西西比州大棒球隊投手塞英傑因「左右開投」引起關注。塞英傑是密西西比大學一年級生，他23日在場上主投4局無失分，僅被敲出1支安打，飆出7次三振，且他用左手或右手投球都有超過145公里球速水準，右投最快投出約156公里，左投最快則是148公里。19歲的塞英傑原是左撇子，在6歲時受到父親影響使用右手投球，後來教練建議他多練左手投球，開啟他「左右開投」生涯。塞英傑已受到美國職棒球探關注，去年在選秀被釀酒人隊選中，但最後仍選擇繼續升學。（看完整報導）
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