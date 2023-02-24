228連假首日 國5南向清晨至下午易塞車

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）明天起有4天228連假，高速公路局預估7個國道路段易塞車，其中國道5南向壅塞時段可能從清晨到下午。

今天是228連假前最後上班日，高公局觀測，西部國道路網於下午4時後車流逐漸增加，又逢下班車潮，國道車多壅塞路段為都會區，如雙北、桃園、新竹、台南及高雄，其餘國道路段大致正常。

高公局發布新聞稿，明天228連假首日，預估國道交通量為120百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達67百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。

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高公局研判明天國道7個路段易塞車，其中國5南向可能從清晨5時到下午4時都易壅塞，其他易塞車路段及時段包括：國1南向楊梅-新竹（上午7時至下午3時）、彰化系統-埔鹽系統（上午8時至下午2時）、北向圓山-大華系統（上午10時至下午1時）；國道3號南向土城-關西（上午7時至下午2時）、快官-霧峰（上午9至中午12時）。

高公局建議，西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人清晨5時前或下午5時後出發，若仍必需在明天上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於上午8時過後再出發。（編輯：吳協昌）1120224