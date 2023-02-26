228連假次日國道多處壅塞 下午留意11重點路段

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（中央社記者余曉涵台北26日電）根據國道即時路況顯示，中午12時國道已多處壅塞，時速不到40公里。高公局預估，下午11路段可能壅塞，西部國道要到晚間9時、國5要到隔天凌晨才會紓解。

今天是228連假第2天，根據國道即時路況顯示，中午12時多處壅塞，包含國1汐止到五堵、內湖到高架汐止端、三重到台北、機場系統到中壢轉接、中壢服務區到內壢 、楊梅到新竹系統、埔鹽系統到員林、楠梓到岡山。

還有國3土城到三鶯、鶯歌系統到高原、中興系統到中興；國5南港系統到石碇；國6霧峰系統到東草屯；國10仁武到燕巢系統。

事故方面，高公局表示，今天上午6時50分於國3北向86.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外路肩車道，於上午7時39分排除，造成後方車流回堵3公里；上午10時21分於國10東向5.1公里處發生小貨車及小客車追撞事故，占用外線車道，於上午10時25分排除，造成後方車流回堵3公里。

上午10時25分於國1北向320.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用路肩及外側線車道，於上午10時47分排除，造成後方車流回堵5公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局表示，下午重點壅塞路段為國1北向苗栗到湖口、南屯到后里及西螺到埔鹽系統；國3北向關西到大溪、大山到香山、草屯到霧峰、竹山到中興；國5南向南港系統到頭城、北向宜蘭到坪林；國4潭子系統到豐勢；國10西向仁武到左營端等路段，建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，國5南向用路人建議於下午5時後出發。

高公局預估，西部國道要到今天晚間9時之後才會紓解，國5要到隔天凌晨才會紓解。

高公局表示，今天國道相關疏導措施，包括上午5時到中午12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、凌晨0時到上午5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：張雅淨）1120226