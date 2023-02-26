更多編輯台推薦新聞：
零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀
科技

零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看
政治

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

228連假次日國道多處壅塞 下午留意11重點路段

2023/2/26 12:31（2/26 12:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
根據國道即時路況顯示，26日上午8時30分，國道已有零星路段壅塞。圖為國道3號接國道5號南港系統交流道上午出現車潮，車輛大排長龍。中央社記者鄭傑文攝 112年2月26日
根據國道即時路況顯示，26日上午8時30分，國道已有零星路段壅塞。圖為國道3號接國道5號南港系統交流道上午出現車潮，車輛大排長龍。中央社記者鄭傑文攝 112年2月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北26日電）根據國道即時路況顯示，中午12時國道已多處壅塞，時速不到40公里。高公局預估，下午11路段可能壅塞，西部國道要到晚間9時、國5要到隔天凌晨才會紓解。

今天是228連假第2天，根據國道即時路況顯示，中午12時多處壅塞，包含國1汐止到五堵、內湖到高架汐止端、三重到台北、機場系統到中壢轉接、中壢服務區到內壢 、楊梅到新竹系統、埔鹽系統到員林、楠梓到岡山。

還有國3土城到三鶯、鶯歌系統到高原、中興系統到中興；國5南港系統到石碇；國6霧峰系統到東草屯；國10仁武到燕巢系統。

事故方面，高公局表示，今天上午6時50分於國3北向86.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外路肩車道，於上午7時39分排除，造成後方車流回堵3公里；上午10時21分於國10東向5.1公里處發生小貨車及小客車追撞事故，占用外線車道，於上午10時25分排除，造成後方車流回堵3公里。

上午10時25分於國1北向320.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用路肩及外側線車道，於上午10時47分排除，造成後方車流回堵5公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局表示，下午重點壅塞路段為國1北向苗栗到湖口、南屯到后里及西螺到埔鹽系統；國3北向關西到大溪、大山到香山、草屯到霧峰、竹山到中興；國5南向南港系統到頭城、北向宜蘭到坪林；國4潭子系統到豐勢；國10西向仁武到左營端等路段，建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，國5南向用路人建議於下午5時後出發。

高公局預估，西部國道要到今天晚間9時之後才會紓解，國5要到隔天凌晨才會紓解。

高公局表示，今天國道相關疏導措施，包括上午5時到中午12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、凌晨0時到上午5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：張雅淨）1120226

#塞車
#228連假
#國道路況
延伸閱讀
影片／228連假 王國材：國道流量比去年同期增8%228連假國道高乘載管制疏導措施報你知北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看新北富貴角清晨9度 北部東北部探10度以下
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族