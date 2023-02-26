早安世界》學甲槍擊案2嫌押解抵台 陸委會肯定兩岸合作打擊犯罪
學甲槍擊案2嫌中國落網押解抵台 陸委會肯定兩岸合作打擊犯罪
涉及台南市學甲區去年11月10日88槍槍擊案的「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志從台南搭漁船偷渡到中國泉州後，中國方面23日告知台灣警方已追緝兩人到案。2嫌25日下午從廈門押解返台，專案小組北上桃園機場接手，台南地檢署表示，因2人押返台南時已入夜，將於26日偵訊。行政院大陸委員會25日發布新聞稿表示，經兩岸警察單位合作，台灣派員前往福建廈門機場，將台南槍擊案通緝犯押解回台，以利後續司法偵辦，陸委會對此表達肯定。（看完整報導）
228連假第2天國道14路段壅塞 新竹以北注意10度以下低溫
228連假進入第2天，高速公路局預估26日國道有14個路段容易塞車，無論南向或北向，都以國道5號易壅塞時間最長。天氣方面，中央氣象局表示，受強烈大陸冷氣團影響，25日晚間和26日白天，新竹以北及宜蘭局部地區可能出現攝氏10度以下低溫，氣象局對北部9縣市持續發布低溫特報。（看完整報導）
南部逢30年大旱 3月1日成立中央旱災應變中心強化調度
行政院副院長鄭文燦25日視察曾文水庫時表示，曾文與烏山頭水庫總共蓄水量是1億5000萬噸，目前的蓄水率大約是26%，這兩座水庫是南部供水的樞紐，在蓄水率偏低的情況下，有必要進行抗旱計劃，行政院3月1日將成立中央旱災應變中心，串聯南部地區水源，強化供水韌性，度過這次挑戰。（看完整報導）
台美日韓晶片聯盟召開正式會議 聚焦供應鏈早期預警機制
由美國主導的「美國－東亞半導體供應鏈韌性工作小組」（Fab 4）去年9月間召開首次預備性視訊會議後，經過多月來數次協調，已於今年2月16日進行工作小組的首次資深官員視訊會議，主要討論建立「早期預警、互相提醒」機制。經濟部官員表示，半導體供應鏈「長而複雜」，除製造端預警，避免再發生先前的車用晶片荒、疫情期間供應鏈亂流等情事，台灣方面也在會中建議預警機制要包含材料、設備等不同面向。（看完整報導）
台美21世紀貿易倡議 雙方正就公開說明進行討論
行政院官員25日表示，台美雙邊21世紀貿易倡議5議題可望先簽行政協定，且由於各界關注倡議的實質內容，因此台美正在商討在簽署協定前分別對外說明內容與重點。台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，至今已經在美國紐約以及台北舉行兩回合談判，議題共12項，其中貿易便捷化、中小企業、反貪污、良好法規，以及服務業國內規章獲台美共識，可望先行簽署行政協定。（看完整報導）
俄烏戰爭週年民眾齊聚自由廣場 聲援烏克蘭為民主奮戰
俄烏戰爭24日屆滿週年，台灣烏克蘭陣線25日下午在台北自由廣場舉辦大型聲援活動，吸引數百人頂著凜冽寒風參加，曾赴烏克蘭前線參戰的台灣志願軍李成零、呂子豪、莊育瑋到場力挺。烏克蘭台灣隊召集人林歐莉亞（Olga Kulish）致詞時表示，感謝外交部、長老教會、台灣社會與許多企業對烏克蘭的熱心援助，一年前俄羅斯認為3天內就能讓烏克蘭消失，現在俄羅斯知道自己錯了，「盼全球獨裁者都能引以為鑑，祈求台灣永遠不會遭到侵略」。（看完整報導）
大學全面禁菸 教育部要求2月底前校內撤吸菸區
立法院1月修正通過菸害防制法部分條文，將大專校院列為全面禁菸場所之後，教育部發函大專，要求2月底前儘速撤除校內所有吸菸區、菸灰缸、熄菸筒等設施，並於各出入口張貼「全校禁菸」標示。教育部建議各校暫時標示「此處吸菸區已撤除，學校全面禁菸」等文字，後續評估將吸菸區改為綠化、休閒運動或讀書空間等用途。（看完整報導）
塵爆案二審認定八仙樂園有過失 須共同賠傷者近2400萬元
2015年發生在新北市八里區的八仙樂園塵爆案3名傷者提告求償官司，二審高院24日認定八仙公司有過失責任，必須與主辦派對公司及負責人呂忠吉合計共賠償新台幣2395萬餘元，全案可上訴。台灣高等法院指出，八仙公司提供開放停車場、協助安排接駁車、延長餐飲商店等設施營業時間，與發生事故的彩色派主辦方對形成完整服務網絡，並因彩色派對活動提升八仙公司營運收益，因此八仙公司依消費者保護法第7條第1、3項規定，有賠償責任。（看完整報導）
桃機新董事長出爐 前台電董事長楊偉甫接任
民航局長林國顯兼桃園國際機場公司董事長將滿3年，交通部長王國材25日表示，行政院已核定由前台電董事長楊偉甫接任，桃機總經理范孝倫續任。71歲的楊偉甫曾任經濟部水利署長、經濟部常務次長、政務次長及台電董事長，在去年3月發生全台大停電後請辭。（看完整報導）
零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀
國際太空站內，日本太空人若田光一手拿看起來像是藍色熔岩燈的物體，用力一晃，仔細端詳變化，100多秒的實驗片段，並不是獵奇的黑科技測試，而是來自於台灣的大學生蔡志群以高中科展題目為靈感所發想的「零重力水渦」提案。蔡志群接受中央社記者訪問時表示，大學一年級時，曾在學程課上聽國家太空中心工程師林信嘉介紹JAXA活動，比賽提案須以全英文撰寫，看似令人卻步的規定，反成了他參賽的「誘因」。（看完整報導）
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