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大學全面禁菸 教育部發函2月底前校內撤吸菸區

2023/2/25 14:07（2/25 14:32 更新）
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立法院1月修正通過菸害防制法部分條文，將大專校院納入禁菸場所。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北25日電）立法院1月修正通過菸害防制法部分條文，將大專校院納入禁菸場所。教育部發函大專，要求2月底前儘速撤除校內所有吸菸區、菸灰缸、熄菸筒等設施，並於各出入口張貼「全校禁菸」標示。

教育部於本月21日發函大專指出，「菸害防制法」已於2月15日經總統修正公布，第18條明訂各級學校全面禁止吸菸，部分大專過去設有吸菸區，應在2月底前儘速撤除。

教育部建議各校，可暫時標示「此處吸菸區已撤除，學校全面禁菸」等文字，後續評估將吸菸區改為綠化、休閒運動或讀書空間等用途。

另外，為了讓師生和民眾瞭解大學為禁菸場所，教育部請各校在校門、人車出入口等處，設置明顯的禁菸標示。有些大學與市區沒有明顯邊界，可以用地圖、圖示的方式呈現校地範圍。

大學校園內有許多委外餐廳、商店，人員也都須遵守校園內禁菸的規範。教育部呼籲各校加強宣導，可透過校內大型看板、跑馬燈推播，也可以公文周知各個單位。校內應設置「菸害通報窗口」，方便師生反映菸害和違規事件。

教育部請學校儘速於2月底前排定各項法規、計畫、合約的修正期程，最遲須於111學年度（到今年7月底）全數完成修正；與校內相關廠商簽約時，應列入禁菸規定，如果發現人員違規吸菸，可向衛生單位舉發。（編輯：陳政偉）1120225

#教育部
#菸害防制法
#大學禁菸
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