大學2月底前撤吸菸區 家長團體：以不便促戒菸

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（中央社記者陳至中台北25日電）立法院1月修正通過菸害防制法部分條文，將大專校院納入禁菸場所，教育部要求各校於2月底撤除吸菸區。國教行動聯盟指出，營造環境的不便，可以鼓勵戒菸。

「菸害防制法」已於2月15日經總統修正公布，第18條明訂各級學校全面禁止吸菸，部分大專過去設有吸菸區，教育部近日發函，要求在2月底前儘速撤除，並在校內設置「菸害通報窗口」，方便師生反映菸害和違規事件。

「菸害防制法」修法過程中，各界就有許多辯論，通過後教育團體對校園該如何實施，也有許多不同的意見。例如台灣青年民主協會就曾發出新聞稿，擔心將校園全面納入禁菸場所，沒有任何排除條款，恐壓縮吸菸者合理的空間，執行上將有問題。

國教行動聯盟家長部部長王瀚陽今天透過社群媒體回應，吸菸被塑造成一種風潮和流行，已嚴重危害到青年學子，撤除大學吸菸區在短時間內，確實可能增加不便，但出發點是以營造環境的方式，鼓勵癮君子戒菸。

王瀚陽指出，過去研究發現，都會區公共環境減少菸灰缸、菸灰筒，確實能達到鼓勵減少抽菸的效果，就像市區減少垃圾桶，多少能避免亂丟垃圾，也減少路邊抽菸的情形。

王瀚陽肯定各級學校禁菸的政策，以照顧青少年健康為方針，朝無菸環境努力。他認為，透過環境限制是一個好方法，也給青少年一個戒菸的理由。（編輯：陳政偉）1120225