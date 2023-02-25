烏克蘭抗俄週年 台灣志願軍、民代頂寒風聲援力挺
（中央社記者黃雅詩台北25日電）俄烏戰爭昨天屆滿週年，台灣烏克蘭陣線今天下午在台北自由廣場舉辦大型聲援活動，吸引數百人頂著凜冽寒風參加；曾赴烏克蘭前線作戰的台灣志願軍李成零、呂子豪、莊育瑋，也特別到場力挺。
「戰火連綿、希望猶存、台灣與烏克蘭同在」活動今天下午在台北自由廣場舉行，活動開場先演奏烏克蘭國歌，並邀請在場民眾默哀一分鐘，哀悼不幸戰死的烏軍與遭俄軍殘忍屠殺的烏國百姓。
烏克蘭台灣隊召集人林歐莉亞（Olga Kulish）致詞時表示，感謝外交部、長老教會、台灣社會與許多企業對烏克蘭的熱心援助，1年前俄羅斯認為3天內就能讓烏克蘭消失，現在俄羅斯知道自己錯了，「盼全球獨裁者都能引以為鑑，祈求台灣永遠不會遭到侵略」。
甫當選時代力量主席的立委王婉諭以「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」成員身分出席指出，台烏雖地理距離遙遠，但有許多相似之處，台灣同樣面對一個處處施以不合理打壓的強鄰，俄烏戰爭激勵了台灣，她相信烏克蘭必能獲得最終勝利、守護家園。
面對許多旅台烏克蘭人的感謝支持，台北市議員苗博雅致詞時說，她認為全世界的人都要謝謝烏克蘭堅持到現在，如果去年烏克蘭放棄了，那今日歐洲邊界、非暴力的國際規則都可能被改變；因此，烏克蘭可說是為了全世界的民主自由奮戰。
苗博雅說，台灣不是麻煩製造者，只要奮力守住自由民主生活方式的底線，台灣和烏克蘭就像「黑暗房間裡的兩支蠟燭」，燃燒自己照亮世界的民主自由，盼全球盟友可以繼續為台烏提供幫助、加油打氣，讓台烏這兩根小蠟燭一直散發光芒。
民進黨發言人兼國際事務部主任謝佩芬指出，許多人未曾去過烏克蘭，但過去一年來，都深刻感受台烏是心靈相通的，英文有句諺語說「和平靠實力」，烏克蘭帶來的啟示是，「只要有保家衛國決心，全世界都會跟你站在一起」。
身為星際大戰迷的台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，每次反抗軍陷入苦鬥都不會放棄希望，最後一刻宇宙援軍必會八方集結，一起打敗帝國軍，讓宇宙獲得短暫和平；他相信所有爭取人權的力量就像反抗軍，最終勝利定會屬於正義的一方。
目前在國防安全研究院駐點研究的烏克蘭學者溥猷立（Yurii Poita）、曾赴烏克蘭採訪的媒體人劉致昕、烏克蘭女力在台創辦人之一譚莉亞（Mariia Tonkovyd）都出席致詞，呼籲各界持續關心支持烏克蘭。（編輯：林克倫）1120225
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