烏克蘭抗俄週年 台灣志願軍、民代頂寒風聲援力挺

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俄羅斯入侵烏克蘭已滿一年，民團「台灣烏克蘭陣線」25日下午在台北自由廣場舉辦「戰火連綿．希望猶存．台灣與烏克蘭同在」活動，現場許多參與者手持烏克蘭國旗，齊唱烏克蘭國歌。中央社記者趙世勳攝 112年2月25日

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）俄烏戰爭昨天屆滿週年，台灣烏克蘭陣線今天下午在台北自由廣場舉辦大型聲援活動，吸引數百人頂著凜冽寒風參加；曾赴烏克蘭前線作戰的台灣志願軍李成零、呂子豪、莊育瑋，也特別到場力挺。

「戰火連綿、希望猶存、台灣與烏克蘭同在」活動今天下午在台北自由廣場舉行，活動開場先演奏烏克蘭國歌，並邀請在場民眾默哀一分鐘，哀悼不幸戰死的烏軍與遭俄軍殘忍屠殺的烏國百姓。

烏克蘭台灣隊召集人林歐莉亞（Olga Kulish）致詞時表示，感謝外交部、長老教會、台灣社會與許多企業對烏克蘭的熱心援助，1年前俄羅斯認為3天內就能讓烏克蘭消失，現在俄羅斯知道自己錯了，「盼全球獨裁者都能引以為鑑，祈求台灣永遠不會遭到侵略」。

甫當選時代力量主席的立委王婉諭以「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」成員身分出席指出，台烏雖地理距離遙遠，但有許多相似之處，台灣同樣面對一個處處施以不合理打壓的強鄰，俄烏戰爭激勵了台灣，她相信烏克蘭必能獲得最終勝利、守護家園。

台灣烏克蘭陣線25日在台北自由廣場舉辦集會，再次邀請民眾齊聚聲援遭俄羅斯入侵已滿一年的烏克蘭，曾赴烏克蘭前線作戰的台灣志願軍李成零（右）、呂子豪（左）、莊育瑋（中）也現身力挺。中央社記者趙世勳攝 112年2月25日

俄烏戰爭滿週年，台灣烏克蘭陣線25日下午在台北自由廣場舉辦聲援活動，時代力量黨主席王婉諭（後中）以「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」成員身分出席並指出，她相信烏克蘭必能獲得最終勝利、守護家園。中央社記者趙世勳攝 112年2月25日

面對許多旅台烏克蘭人的感謝支持，台北市議員苗博雅致詞時說，她認為全世界的人都要謝謝烏克蘭堅持到現在，如果去年烏克蘭放棄了，那今日歐洲邊界、非暴力的國際規則都可能被改變；因此，烏克蘭可說是為了全世界的民主自由奮戰。

苗博雅說，台灣不是麻煩製造者，只要奮力守住自由民主生活方式的底線，台灣和烏克蘭就像「黑暗房間裡的兩支蠟燭」，燃燒自己照亮世界的民主自由，盼全球盟友可以繼續為台烏提供幫助、加油打氣，讓台烏這兩根小蠟燭一直散發光芒。

民進黨發言人兼國際事務部主任謝佩芬指出，許多人未曾去過烏克蘭，但過去一年來，都深刻感受台烏是心靈相通的，英文有句諺語說「和平靠實力」，烏克蘭帶來的啟示是，「只要有保家衛國決心，全世界都會跟你站在一起」。

身為星際大戰迷的台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，每次反抗軍陷入苦鬥都不會放棄希望，最後一刻宇宙援軍必會八方集結，一起打敗帝國軍，讓宇宙獲得短暫和平；他相信所有爭取人權的力量就像反抗軍，最終勝利定會屬於正義的一方。

目前在國防安全研究院駐點研究的烏克蘭學者溥猷立（Yurii Poita）、曾赴烏克蘭採訪的媒體人劉致昕、烏克蘭女力在台創辦人之一譚莉亞（Mariia Tonkovyd）都出席致詞，呼籲各界持續關心支持烏克蘭。（編輯：林克倫）1120225

「戰火連綿．希望猶存．台灣與烏克蘭同在」活動25日下午在台北自由廣場舉行，吸引數百人到場響應，民進黨發言人兼國際部主任謝佩芬（前右）也現身聲援。中央社記者趙世勳攝 112年2月25日

「戰火連綿．希望猶存．台灣與烏克蘭同在」集會活動25日下午在台北自由廣場舉行，與會者透過實際行動持續聲援烏克蘭，彰顯台灣這一年來對烏克蘭的支持，同時也為俄烏戰爭罹難者默哀。中央社記者趙世勳攝 112年2月25日

民團「台灣烏克蘭陣線」25日下午在台北自由廣場前舉辦集會，在俄羅斯全面武力入侵烏克蘭滿週年之際，邀請民眾再次齊聚，一同聲援烏克蘭。中央社記者趙世勳攝 112年2月25日

俄羅斯入侵烏克蘭已滿一年，台灣烏克蘭陣線25日下午在台北自由廣場舉辦大型聲援活動，吸引數百人頂著凜冽寒風參加，許多參與者攜帶烏克蘭國旗到場，傳達對烏克蘭堅定的支持。中央社記者趙世勳攝 112年2月25日

俄烏戰爭滿週年，台灣烏克蘭陣線25日在台北自由廣場舉辦聲援活動，吸引數百人頂著寒風參與，有參加者在胸前別上烏克蘭國旗配色絲帶，悼念戰爭罹難者。中央社記者趙世勳攝 112年2月25日

「戰火連綿．希望猶存．台灣與烏克蘭同在」集會活動由台灣烏克蘭陣線主辦，25日下午在台北自由廣場舉行，大批民眾到場以行動展現對烏克蘭的支持力挺，有小朋友也隨著大人一同參加。中央社記者趙世勳攝 112年2月25日

俄烏戰爭24日滿週年，台灣烏克蘭陣線25日在台北自由廣場舉辦聲援活動，吸引數百人到場響應，與會者一同展開巨幅烏克蘭國旗，傳達台灣力挺烏克蘭立場。中央社記者趙世勳攝 112年2月25日