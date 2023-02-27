大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會 3/4登場

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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉義市政府3月4日將在港坪體育館辦理2023大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，提供嘉義區國中、高中職學生多元升學資訊，協助學生依興趣選擇進入最適合學校就讀。

嘉義市教育處長林立生今天告訴中央社記者，這次教育博覽會邀集全國各大專院校參展，提供學校平台，開放自由參觀，讓各校展現辦學的能量與創新作為，透過在學生分享就學生活點滴，提供在人生轉折點上的青年學子不一樣的思考方向。

林立生表示，教育博覽會也結合國內最大升學資訊平台－大學問「選填志願輔導直通車」系列活動，規劃一對一輔導諮詢及升學趨勢講座，由專家輔導分析包括繁星推薦、個人申請、分科測驗、報考軍警院校及海外留學等國內外升學管道趨勢。

林立生指出，大學學測成績已於2月23日公布，尚未決定報名特定校系學生，可利用教育博覽會機會，多方蒐集資訊增進對全國各大專校院系所了解，嘉義區國中及高中職學生也可一次獲得豐富多元的升學資訊。

嘉義市教育處表示，這次大學博覽會邀集近80所大專校院參展，包含一般大學及技職體系學校，還有嘉義區18所高中職共襄盛舉。（編輯：黃世雅）1120227