高雄拉阿魯哇族聖貝祭 將原民文化介紹國際

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）原民第15族「拉阿魯哇族」，今天在高雄桃源美蘭祭儀場舉行美瓏社「聖貝祭」，邀美國在台協會、關島台灣辦事處代表出席，促進國際交流，也將台灣原民多元文化介紹給其他國家。

高雄特有的拉阿魯哇族今天舉行的美瓏社「聖貝祭」（Miatungusu），將傳統為期6天祭典，包括迎神、刺豬祭、請出貝神、慰勞祭等傳統祭儀濃縮至1天舉行。祭典活動邀請美國在台協會高雄分處長黃東偉、關島台灣辦事處處長嚴樹芬等人出席，盼促進國際交流，並將原住民獨特的多元文化介紹給其他國家。

黃東偉致詞表示，第一次來桃源區，深深感受到當地的熱情與情誼，人與人之間的交流，是美國與台灣關係的基石，加上美國重視多元化、平等、包容等價值，這也是美台共同的價值觀。

嚴樹芬致詞表示，關島有7萬名查莫洛（Chamorro）原住民，來自南島語系，而台灣是南島語系發源地，查莫洛族與台灣原住民是兄弟之邦、兄弟之誼。今天代表關島原住民來見證聖貝祭，看到台灣對原住民傳統文化、習俗的保存成果，相信未來一定能持續代代相傳、生生不息。

出席祭典的高市府秘書長郭添貴說，拉阿魯哇族為台灣16族原住民中的第15族，人數不多約400多人，但經常代表高雄市參加各項競賽屢獲佳績，不僅是拉阿魯哇族的光榮，也是高雄市的榮耀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄市原民會表示，這場祭儀也串連中央原民會、市府各局處、地方公所、青年會及電視媒體共15個粉絲專頁平台同步直播，粉絲數計逾260萬人，透過多機直播多平台網路曝光，將部落傳統祭典完整呈現，祭典意義透過影像紀錄與直播，跨地域、零時差永續傳承，讓更多人認識高雄在地獨有的拉阿魯哇族祭典盛事。

依高雄市政府原住民事務委員會資料，「聖貝祭」是拉阿魯哇族重要祭典，相傳族人原居地在東方，曾與矮人共同生活，矮人視聖貝為貝神居住處所，每年舉行大祭以求平安、農獵豐收、族人興盛。族人離開原居地時，矮人贈一甕聖貝，族人亦如矮人般舉行聖貝祭至今。（編輯：孫承武）1120227