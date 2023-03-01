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立委促動滋券常態發放 體育署：3月底前公布具體方案

2023/3/1 13:52（3/1 14:37 更新）
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體育署副署長林哲宏說，動滋券會常態化，具體方案3月底公布。圖為2月27日世界棒球經典賽台灣隊自辦熱身賽在新莊棒球場迎戰中職味全龍隊，民眾進場觀賽。（中央社檔案照片）
體育署副署長林哲宏說，動滋券會常態化，具體方案3月底公布。圖為2月27日世界棒球經典賽台灣隊自辦熱身賽在新莊棒球場迎戰中職味全龍隊，民眾進場觀賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林敬殷台北1日電）世界棒球經典賽即將開打，民進黨籍立委上午舉行記者會，呼籲體育署讓動滋券發放常態化，加速振興運動產業。出席記者會的體育署副署長林哲宏說，會常態化，具體方案3月底公布。

民進黨籍立委張廖萬堅、林宜瑾及無黨籍立委黃國書今天在立法院舉行「動滋券常態發放，加速振興運動產業」記者會，林哲宏受邀出席。

張廖萬堅表示，運動發展基金的財源來自於運動彩券，運彩收入年年增加，去年歲入在立委要求下，運發基金歲入從新台幣38億元增加到40億元，最後實際收了60.2億元。過去5年下來，運彩收入年年成長，從民國107到111年，運發基金（運彩10%收入）每年幾乎都增加8億到20億元，連疫情第1年也多收1.69億元，5年下來收入比預估多了50億元。

張廖萬堅指出，上次動滋券抵用金額大約6.5億元，體育署說整體效果大概有10億元，等於1塊錢發生1.5塊錢效果，希望體育署積極規劃。其次，體育署每年都用運發基金補助學生觀賽，過去5年編列500萬元到2000萬元不等，實際執行數卻僅有100多萬元到400多萬元不等，這樣執行方式無法達到效果。

民進黨立委張廖萬堅（中）、林宜瑾（左）及無黨籍立委黃國書（右）1日在立法院舉行記者會，呼籲體育署盡快提出「動滋券」常態發放方案，加速振興運動產業。中央社記者裴禛攝 112年3月1日
民進黨立委張廖萬堅（中）、林宜瑾（左）及無黨籍立委黃國書（右）1日在立法院舉行記者會，呼籲體育署盡快提出「動滋券」常態發放方案，加速振興運動產業。中央社記者裴禛攝 112年3月1日

黃國書說，運發基金年年編列60幾億元，每年都只花40億元，等於每年有20億元不知道怎麼發。體育署應該善用盈餘振興運動產業，觀眾用了動滋券消費後，除了刺激運動產業，也會增加其他稅收，包括營業稅、綜所稅等。

林宜瑾表示，文化部在去年底推出文化禮金，今年又在振興方案加碼發放，反觀體育署的動滋券卻沒有下落，希望體育署的動滋券盡快發放，並參照文化部文化禮金等的配套作法。

林哲宏表示，去年立法院也做成主決議，比照文化部藝FUN券方式，讓動滋券常態化，體育署3月底會有具體方案對外宣布。至於內容，還要跟相關業者、專家學者做最後確認才會對外說明。

學生觀賽部分，林哲宏說，2月底前已經核定134案，約700多萬元金額補助，棒球經典賽也已經發函給各縣市政府，會加強補助學生觀賽。另外，也會參照文化部文化禮金的相關方案。（編輯：蘇志宗）1120301

#動滋券
#體育署
#林哲宏
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