立委促動滋券常態發放 體育署：3月底前公布具體方案

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（中央社記者林敬殷台北1日電）世界棒球經典賽即將開打，民進黨籍立委上午舉行記者會，呼籲體育署讓動滋券發放常態化，加速振興運動產業。出席記者會的體育署副署長林哲宏說，會常態化，具體方案3月底公布。

民進黨籍立委張廖萬堅、林宜瑾及無黨籍立委黃國書今天在立法院舉行「動滋券常態發放，加速振興運動產業」記者會，林哲宏受邀出席。

張廖萬堅表示，運動發展基金的財源來自於運動彩券，運彩收入年年增加，去年歲入在立委要求下，運發基金歲入從新台幣38億元增加到40億元，最後實際收了60.2億元。過去5年下來，運彩收入年年成長，從民國107到111年，運發基金（運彩10%收入）每年幾乎都增加8億到20億元，連疫情第1年也多收1.69億元，5年下來收入比預估多了50億元。

張廖萬堅指出，上次動滋券抵用金額大約6.5億元，體育署說整體效果大概有10億元，等於1塊錢發生1.5塊錢效果，希望體育署積極規劃。其次，體育署每年都用運發基金補助學生觀賽，過去5年編列500萬元到2000萬元不等，實際執行數卻僅有100多萬元到400多萬元不等，這樣執行方式無法達到效果。

民進黨立委張廖萬堅（中）、林宜瑾（左）及無黨籍立委黃國書（右）1日在立法院舉行記者會，呼籲體育署盡快提出「動滋券」常態發放方案，加速振興運動產業。中央社記者裴禛攝 112年3月1日

黃國書說，運發基金年年編列60幾億元，每年都只花40億元，等於每年有20億元不知道怎麼發。體育署應該善用盈餘振興運動產業，觀眾用了動滋券消費後，除了刺激運動產業，也會增加其他稅收，包括營業稅、綜所稅等。

林宜瑾表示，文化部在去年底推出文化禮金，今年又在振興方案加碼發放，反觀體育署的動滋券卻沒有下落，希望體育署的動滋券盡快發放，並參照文化部文化禮金等的配套作法。

林哲宏表示，去年立法院也做成主決議，比照文化部藝FUN券方式，讓動滋券常態化，體育署3月底會有具體方案對外宣布。至於內容，還要跟相關業者、專家學者做最後確認才會對外說明。

學生觀賽部分，林哲宏說，2月底前已經核定134案，約700多萬元金額補助，棒球經典賽也已經發函給各縣市政府，會加強補助學生觀賽。另外，也會參照文化部文化禮金的相關方案。（編輯：蘇志宗）1120301