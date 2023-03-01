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金融市場走勢反彈 勞動基金1月收益1507億元

2023/3/1 14:20
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（中央社記者曾以寧台北1日電）勞動部今天公布，1月份金融市場走勢反彈，截至今年1月底止勞動基金整體收益為新台幣1507.2億元，收益率2.8%；10年多來平均投資報酬率為4.41%，長期投資績效穩健。

勞動部勞動基金運用局今天公布最新勞動基金運用情況，整體勞動基金截至今年1月底止規模為5兆5391億元，勞動基金1月底評價後收益數為1507億2000萬元，收益率2.8%。

到今年1月底止，新制勞退基金規模為3兆5749億元，收益率2.65%；舊制勞退基金規模為9757億元，收益率3.49%；勞保基金規模為7824億元，收益率3.57%；就保基金規模為1562億元，收益率負0.28%；勞職保基金規模為342億元，收益率0.11%；積欠工資墊償基金規模為157億元，收益率1.84%。

此外，受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為4640億元，收益率2.9%；受行政院農業委員會委託管理的農民退休基金規模為87億元，收益率2.11%。

勞動基金運用局指出，1月份儘管全球經濟放緩風險依舊，但是在通膨降溫美國聯準會升息近尾聲、中國大陸經濟疫後逐步解封，市場預測將重啟經濟成長動能等因素下，金融市場迎來反彈走勢。

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勞動基金運用局表示，勞動基金以長期投資角度多元布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響，獲取長期穩健之績效。就長期投資績效來看，整體勞動基金自民國102年至112年1月平均報酬率為4.41%，長期投資績效穩健。

針對未來趨勢，勞動基金局表示，整體而言，通膨雖然緩和但仍處於高檔、全球經濟存在衰退風險，加上地緣政治情勢持續緊張等不確定性，將持續干擾金融市場表現；將密切掌握全球政經情勢，審慎布局各類資產並分散風險，以提升基金長期投資效益。（編輯：李亨山）1120301

#勞動部勞動基金運用局
#農民退休基金
#美國聯準會
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