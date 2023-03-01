校園3/6如期鬆綁口罩 教育團體：戴與不戴都要尊重

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北1日電）指揮中心今天表示，228連假對疫情影響不大，不影響3月6日校園口罩鬆綁進度。教育團體指出，各校已做好溝通，上路後除通勤、餐廳等環境，戴或不戴口罩都尊重自主意願，避免強制。

中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞今天下午接受媒體聯訪表示，228連假至今天上班日，這幾天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案數都是比預期更低，推測連假對疫情影響不大，整體走向將持續呈現下降趨勢，不會影響到3月6日校園口罩鬆綁進度。

全國中小學校長協會理事長張信務接受中央社電訪表示，學校之外2月20日起就已鬆綁口罩，學校3月6日才開始實施，有一段緩衝期。他相信各校都已做好準備，除了搭乘交通車、中午餐廳打飯菜、大型活動等狀況，都尊重師生自由選擇是否戴口罩。

張信務表示，許多學生過去2、3年都要戴口罩上課，一定很期待3月6日。但他認為，不會一瞬間所有學生都脫下口罩，就像校園外2月底就鬆綁，路上多數人都還是戴著口罩，許多學生要搭公車、捷運通勤，也自然會戴著進入校園。

對於外界擔心口罩鬆綁後，學生會有「容貌焦慮」或霸凌情形，張信務說，會有一段調適時間，學校會加強宣導「互相尊重」，瞭解個別差異，不要強制別人脫口罩，也不要強制戴口罩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，校園口罩令的鬆綁上，學校仍保有一些自主空間。他相信3月6日後，還是會有很多人戴著口罩上課，師生之間應做好溝通，除非有不得已的狀況，例如班上有許多同學都感冒了，否則教師不宜自行要求學生戴口罩。

侯俊良表示，校園內的口罩鬆綁比校園外晚了幾天，目前沒聽說第一線師生對鬆綁口罩有多大的反彈，希望在彼此尊重下，慢慢適應新的防疫生活。（編輯：張雅淨）1120301