高齡化少子化衝擊 北市醫師公會籲評估公辦長照險

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（中央社記者蘇龍麒台北3日電）台灣社會面臨高齡化與少子化的衝擊，台北市醫師公會常務理事洪德仁今天表示，需審慎評估由政府來開辦長期照護保險，營造老有所養、有所終的健康高齡、友善永續國家。

台北市醫師公會及台灣健康經濟學會主辦一系列長期照護保險系列座談會，今天召開第一場座談會。

台北市醫師公會指出，民國96年政府進行長照制度1.0規劃，民國106年時推動長照2.0，當時工作重心，即是啟動並結合社區整體照護資源。

台北市醫師公會說，台灣社會正面臨快速高齡化及失能人口的增加，又加以少子化的影響，以至於長照的各項需求與日俱增，但服務端的人力資源、教育訓練、財源是否需要公設保險機制及民間保險的補充等問題，民間出現了希望有跨領域的對話，並探討推動適當時間及服務規模，以確保長照制度永續發展。

台北市醫師公會理事長、民進黨立委邱泰源表示，未來台灣將面對高齡化照護問題，台灣不但已將優質醫療深入社區每個家庭，現階段更應超前部署，進行財務制度的規劃。

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台灣健康經濟學會理事長連賢明表示，長照花費到去年已超過新台幣600億元，2025年邁入超高齡社會，65歲以上長者將超過總人口20%，目前是一個好的時間點規劃長照支付財源及相關福利政策，他呼籲政府應建立長照資料庫，才能通盤了解因應，讓政策更貼近實務面。

洪德仁認為，現在已經到了需要審慎評估開辦長期照護保險，才能營造老有所養、有所終的健康高齡、友善永續國家。（編輯：蘇志宗）1120303