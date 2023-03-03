衝刺疫後商機 經部觀光工廠20週年嘉年華3日展開

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（中央社記者劉千綾台北3日電）經濟部工業局耕耘觀光工廠屆滿20週年，今天起一連3日舉辦嘉年華活動展現成果；總統府秘書長林佳龍出席盛會並表示，疫後邊境鬆綁、觀光業逐漸復甦，期盼能讓世界看見台灣，帶動觀光業蓬勃發展。

工業局自2003年起推動觀光工廠輔導計畫與創意生活產業計畫，為慶祝觀光工廠計畫邁入20週年，工業局委託中華民國觀光工廠促進協會及台灣創意生活產業協會，今天舉辦「觀光工廠 x 創意生活 20週年聯合嘉年華」啟動儀式，從食衣住行育樂方面展現產業輔導的成果。

林佳龍致詞表示，創意生活產業突破過往製造產品銷售的產業策略，以提供優質體驗服務為導向，傳遞各地的文化與獨樹一格的經營特色；他期待能振興疫後觀光，讓台灣被世界看見、被世界喜愛。

經濟部次長林全能表示，觀光工廠是協助製造業轉型跨足觀光服務業的重要平台，這20年來透過中央到地方跨領域、產官學合作，創造更好的價值，也希望觀光局繼續支持未來規劃。

嘉年華主題為「榮耀二十，永續未來」，觀光工廠協會理事長許立昇強調產業永續發展；創意生活產業協會理事長鄭美淑期待透過文化沙龍、國際論壇等活動告訴消費者，「每一次消費都在為你想要的世界投票」。

2022年通過評鑑的觀光工廠有165家，旅行公會全聯會理事長蕭博仁說，發展觀光工廠除了促進國內旅遊，希望也能吸引國外旅客參觀。

民眾可於3日至5日前往台北車站一樓大廳體驗嘉年華活動，現場有來自全國40家最具特色的觀光工廠聯合展攤及30家創意生活情境展，並設有集章送好禮及職人手作DIY活動。（編輯：潘羿菁）1120303