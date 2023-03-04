中部以南擴散力較差 高屏金門空氣品質亮橘燈

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環保署空氣品質監測網顯示，高屏及金門空氣品質為對敏感族群不健康的橘色提醒等級。圖為金門測站影像。（圖取自空氣品質監測網頁airtw.epa.gov.tw）

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）環保署空氣品質監測網顯示，今天環境風場為東北風，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，高屏及金門空氣品質為對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

環保署指出，依據監測資料及氣象局今天上午10時氣象資料顯示，4日環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

根據以上監測資料，環保署預測，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為良好等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖為普通等級；高屏空品區及金門為橘色提醒等級。

另外，後續5、6日兩天，環境風場也是東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，污染物仍易累積，環保署預測，5日高屏空品區為橘色提醒等級，6日則是雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級。（編輯：李亨山）1120304