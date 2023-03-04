閩南語認證1.6萬人報名 考生小至5歲最年長87歲

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112年閩南語語言能力認證考試4日登場，許多學校師生是團體報名，其中屏東縣明正國中一共159人參與，居全國之冠。教育部指出，明正國中積極推廣本土語言，鼓勵學生報考認證，形成今年盛況。圖為明正國中本土語言課程上課情形。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 112年3月4日

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（中央社記者陳至中台北4日電）閩南語語言能力認證考試今天登場，共1.6萬餘人報考，學生族群最為踴躍；報考者中年紀最大的為87歲，最小5歲，還有來自日本、印尼、馬來西亞、越南的考生共襄盛舉。

閩南語認證考試不限國籍和年齡，只要是對閩南語有興趣的人，都可報名參加。近年即便在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，報名仍相當踴躍，112年度起更擴大辦理，從一年1次變成一年2次。

教育部今天發出新聞稿，閩南語認證第1次考試於本月4日、5日舉行，報名人數達1萬6785人，接近去年全年度總報名人數（1萬9487人），其中報考難度較高的B卷（包含B1中級、B2中高級）人數為9503人，占今年報名總數56.62%。

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許多學校師生是團體報名，其中屏東縣明正國中一共有159人參與，是全國最多的學校。教育部指出，明正國中積極推廣本土語言，111學年度開始必修本土語，校方積極鼓勵學生報考認證，形成今年的盛況，報考比率達校內的1/3。

教育部表示，考試成績預定於5月1日上午9時起開放網路查詢，並寄發成績單。教育部今天也循往例，同步公布閩南語版的新聞稿和音檔，說明112年是「頭擺1年會辦2改（首度一年辦2次）」。相關資訊可參考教育部網站。（編輯：陳政偉）1120304