早安世界》穩定產能 農委會以18.65億元助蛋雞場改建
穩定產能 農委會以18.65億元助蛋雞場改建
面對國內雞蛋供應不穩，行政院農委會主委陳吉仲3日表示，中南部最近天氣回穩，加上禽流感減少，量產及產蛋率將會提高，預估國內市場產量5月就會回穩。另外，農委會3日公布中長期穩定雞蛋產能計畫，合計編列新台幣18.65億元推動，含3大類補助，期盼有200家傳統開放式蛋雞場申請改建，改成水簾密閉負壓環控，最多補助1000萬元。對此學者指出，改成水簾式雞舍可使產蛋率提高1成。（看完整報導）
陳建仁：全民防衛動員準備法修法預告將下架 意見整合再提出
國防部2月下旬預告修正「全民防衛動員準備法」之後引發外界爭議，行政院長陳建仁3日在立法院備詢時揭示行政院的3點立場，並強調修法預告14天後就會請國防部下架，等各界意見整合後才再提出。對於社會對於「青年上戰場」的疑慮，教育部長潘文忠表示，絕對不會動員學生參戰或提供武器。教育部並宣布，各校停止在「全民防衛動員資訊整合系統」建置學校青年服勤資料，人員編組回歸留校備查即可。（看完整報導）
2月PMI回升11個百分點 結束7個月緊縮轉為擴張
智庫中華經濟研究院3日公布的2月經季節調整製造業採購經理人指數（PMI）顯示，這項指數經連續7個月的緊縮之後轉為擴張，回升11個百分點來到51.4%。中經院表示，基期效應推升生產，不過目前看起來第1季景氣沒有繼續壞下去，但第2季走勢仍需觀察，多數廠商則認為第3季、第4季可能是景氣轉好的時間點。（看完整報導）
路透：台灣內部報告指中國將再以統戰攻勢影響總統大選
台灣將於明年1月舉行總統大選，路透社報導，根據台灣安全機構內部報告，台灣政府認為中國當局將再次針對「意見領袖」發起魅力攻勢，企圖藉此影響民意。報告稱北京預料將試圖利用統戰活動，說服台灣大眾支持對兩岸「統一」更為開放的態度、或傾向與中國建立更緊密關係的政黨。負責調查此事的一名台灣安全官員表示，中國將邀請政經領域之外的一系列人士到訪，希望暗中推廣中共的政治意識形態。（看完整報導）
中國疑企圖影響加拿大選舉 外長面告秦剛：絕不容許干預內政
加拿大媒體近期引述匿名的情報來源指稱，中國曾干預加拿大2019及2021年的國會選舉，總理杜魯道先前曾證實中國試圖干預加拿大選舉，但上述兩次選舉結果並未因此改變。加拿大反對派各黨1日呼籲應盡速針對此事展開公開調查。加拿大外交部長趙美蘭3日在20國集團（G20）峰會期間告訴中國外長秦剛，加拿大絕不容忍外國以任何形式干預內政。秦剛否認中國駐加拿大使領館曾企圖干預加國選舉的指控。（看完整報導）
普悠瑪翻車釀18死 司機員尤振仲判刑4年半定讞
台鐵第6432次普悠瑪列車2018年10月21日南下行經宜蘭新馬站時翻覆，造成18人死亡、200多人受傷。司機員尤振仲一審、二審均遭判刑4年6個月。最高法院認為，二審量刑並無違法不當，檢察官認為量刑過輕理由不足，3日駁回檢方上訴，全案定讞。台鐵表示，普悠瑪事故後已調查肇因，修訂相關作業規定並加強司機員訓練，落實精進車輛維修保養作業等，未來將持續進行相關改善措施。（看完整報導）
涉侵人權或資助俄中 深圳華大基因等37公司列入美國貿易黑名單
美國商務部2日表示，美國依資助俄國軍方、中國軍方、協助或參與在緬甸及中國境內人權侵害等事由，把37個實體加入貿易黑名單，使這些業者未來很難從供應商取得美國貨品。黑名單上新增的67家實體包括深圳華大基因公司和旗下在香港的華大科技、中國雲端公司浪潮集團等。美國商務部表示，相關業者涉及幫助中國政府從事監控，構成「重大風險」。路透社先前也曾披露，華大基因蒐集數百萬女性的基因資料供人口特徵全面性研究，並與中國軍方合作。（看完整報導）
彭博：鴻海在印度設7億美元新廠 加速移出中國
知情人士透露，蘋果公司（Apple）合作夥伴鴻海集團計劃投資約7億美元在印度新建一座工廠，以提高當地產量，這突顯出美中兩國緊張局勢加劇之際，製造業正加速從中國移出。知情人士說，這座工廠將生產蘋果iPhone的零件，並可能組裝蘋果的手機，鴻海也可能使用這座工廠為公司的電動車新業務生產部分零組件。這是鴻海迄今為止在印度最大的單筆投資之一，顯現中國正面臨失去全球最大消費電子產品生產國地位的風險。（看完整報導）
白俄羅斯打壓民主 諾貝爾和平獎得主遭判10年徒刑
白俄羅斯法院3日對諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基判處10年徒刑，畢亞利亞茨基的支持者說，這是為了報復他在維護人權方面所做的努力。60歲的畢亞利亞茨基是1980年代中期白俄羅斯民主運動興起的領袖之一，畢生奉獻於提倡民主。他在1996年成立白俄人權團體「維斯納」，反對白俄羅斯通過憲法修正案，賦予總統極端權力。他於2021年7月再次被捕入監。（看完整報導）
台灣遭批行人地獄 王國材：加強清除人行道騎樓障礙
台灣交通遭批評為「行人地獄」，去年台中發生一起母子在斑馬線上遭公車司機撞死案件，台中地檢署2日依過失致死罪起訴公車司機，近來也陸續發生多起車輛未禮讓行人所導致的車禍。交通部長王國材說，對於駕駛不遵守禮讓行人部分，警政署會有一波宣導跟執法。另外，針對人行道和騎樓被占用一事，王國材表示，將透過道安會報，加強清除行人障礙，政府也會做年度評鑑，給行人安全的空間。（看完整報導）
上午8點同步發送電子報！快來訂閱「早安世界」給你最精華的新聞摘要。
若有任何建議請來信告訴我們，想獲得更多最新資訊快來和中央社做朋友。
歡迎訂閱中央社國際新聞電子報，每週三、日發報，掌握世界脈動。
上午8點同步發送電子報！快來訂閱「早安世界」給你最精華的新聞摘要。
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。