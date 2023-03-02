中國疑干預選舉 加拿大反對黨促公開調查

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（中央社渥太華1日綜合外電報導）加拿大反對派各黨今天呼籲，儘速就外國勢力涉嫌干預加國選舉一事展開公開調查，尤其是在中國方面。加拿大總理杜魯道尚未支持展開這類調查。

路透社報導，近來有媒體報導指控中國持續干預加國選舉。本週已被杜魯道（Justin Trudeau）否認的一則報導指出，加拿大情報機構曾於2019年告知杜魯道辦公室，鑒於一名華裔國會議員候選人與北京當局關係密切，應取消這個人的候選資格。

加拿大主要反對黨要求展開獨立公開的調查，並由國會各黨派共同推派一名專員負責主導這次調查。

保守黨（Conservative Party）領袖博勵治（Pierre Poilievre）在渥太華告訴記者：「我們想知道中國獨裁政府的實際作為，以及政黨是否意識到這些行動。」

國會委員會今天就中國疑似干預選舉一事，蒐集情報機關及其他安全官員證詞。新民主黨（New Democratic Party）會中提出動議，要求進行「全面公開調查」。

新民主黨過去以來一直支持著杜魯道的少數政府。

杜魯道先前曾坦承中國試圖干預加拿大選舉，但他力抗在發動廣泛公開調查的呼聲，他的說法是2019及2021年的選舉結果並未因此改變。

今天再度被問到是否會支持展開公開調查的行動時，杜魯道未做出回應。他說，政府會繼續採取「必要措施」以「維護我們的民主和選舉」。

中國駐加大使館否認有任何干預選舉的行為，並透過電子郵件表示「我們對干涉加拿大內政不感興趣，也從未嘗試這麼做」。

加拿大國家安全顧問湯瑪斯（Jody Thomas）告訴國會委員會，中國是加拿大最大的外國干預威脅，但她警告，公開調查不見得能得到更多資訊。

湯瑪斯說：「公開調查將面臨與委員會相同的限制，因為我們不能在公共論壇上談論國安相關資訊。」（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1120302