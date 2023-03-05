輻射冷卻發威 17縣市夜晚清晨防10度以下低溫
2023/3/5 11:26（3/5 11:41 更新）
高雄以北、宜蘭及花蓮等17縣市5日恐有局部攝氏10度以下低溫發生。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
（中央社記者張雄風台北5日電）中央氣象局今天發布低溫特報，今晚至明晨輻射冷卻影響，各地氣溫較低，高雄以北、宜蘭及花蓮等17縣市恐有局部攝氏10度以下低溫發生。
氣象局指出，預估低溫黃色燈號區域為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣，有10度以下氣溫發生的機率。
氣象局表示，今天台灣附近吹著偏乾東北風，各地大多為晴到多雲，只有花東地區有零星短暫雨；輻射冷卻效應強，早晚天氣較冷，西半部及宜蘭、花蓮低溫普遍在11到14度，局部地區有10度以下氣溫發生，台東低溫17度左右。
氣象局說明，今天白天陽光出來後，氣溫回升明顯，北部及東半部高溫21到23度，中南部約25、26度，南部內陸溫度會再更高一些，西半部日夜溫差大，早出晚歸請適時調整穿著。（編輯：陳仁華）1120305
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