台灣入境遊復甦 調查：國際客最愛特色美食

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（中央社記者江明晏台北6日電）雄獅公布調查指出，國際旅客想到台灣觀光的3大原因，首選為特色美食占比逾6成，第二為自然風光、第三為治安良好，而近4成國際旅客願意花費1000美元以上於單次台灣旅遊。

經過3年疫情，迎來國門解封，雄獅集團「欣傳媒」今天舉辦論壇，公布「2023國際旅客來台觀光趨勢」調查研究報告，揭露中港澳、歐美、東北亞及東南亞市場3000名國際旅客來台觀光意向。

雄獅集團欣傳媒總經理單葑表示，欣傳媒「2023國際旅客來台觀光趨勢」調研報告發現，超過5成受訪者計畫2年內來台旅遊，近4成旅客希望今年就可成行；至於吸引國際旅客到台灣觀光的3大原因，首選為特色美食占60.7%，第二為自然風光43.9%、第三為治安良好22.8%。

但也有國際旅客認為台灣機車亂象多，公共廁所衛生品質和國際局勢都是讓人卻步的理由之一。

報告也顯示，38%國際旅客希望以「客製化包團」方式來台旅遊，研判旅客希望享有行程與人數的規劃彈性，並讓出遊安全性更有保障；另有35%旅客會透過線上旅遊平台購買一日遊行程或在地體驗，27%旅客選擇旅行社購買團體行程。

旅遊費用部分，近4成國際旅客願意花費1000美元以上於單次台灣旅遊，並在餐飲、住宿及體驗活動投入較多預算，停留天數以3至5天為大宗，喜愛旅遊目的地前5名分別為台北、高雄、新北、台南、花蓮，喜愛景點為海洋、古蹟、森林、老街及高山。

最受歡迎體驗以「逛夜市」為首，其餘為城市巡禮、綠色旅遊；最受歡迎美食以小籠包奪冠。至於台灣特色小吃，旅客各有所好，如東南亞旅客喜歡臭豆腐、中港澳及歐美國家旅客喜歡鹽酥雞，而伴手禮以鳳梨酥及台灣茶葉分居一二。

值得注意的是，歐美旅客選擇與亞洲旅客有明顯差異，像是偏好7至10日長天數旅遊，旅遊目的地則以台東及離島地區受青睞，建議台灣觀光發展朝向市場分眾、打造城市特色，靈活運用國際行銷推廣。

論壇中，Virtuoso亞洲區總經理李瑾穎分析，未來3年高淨資產人群將有28.3%的成長率，旅客平均每趟行程將花費5729美元，顯示高端旅遊市場深具發展潛力。

星宇航空策略長劉允富也認為，未來航空市場將走向高品質、高自主、高價位的發展。

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針對後疫情時代全球觀光業重啟，歌詩達郵輪高級副總裁兼首席商務官羅伯托．阿爾貝蒂（Roberto Alberti）表示，旅遊產業在歐洲強勁復甦，預估2023年郵輪旅客數量將重回甚至超過疫情前的乘客載量。

熊本縣知事蒲島郁夫指出，台積電進駐將成為與台灣在經濟、文化以及其他層面進一步交流的契機，甚至擴展到觀光；林務局局長林華慶說，台灣擁有豐富的森林生態觀光資源，盼藉由國際行銷吸引國際旅客領略台灣的山林之美。（編輯：林興盟）1120306