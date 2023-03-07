勞保財務缺口 陳建仁：政府將編列1000億元撥補預算

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（中央社記者林敬殷台北7日電）勞保財務缺口擴大，加上疫後特別預算撥補新台幣300億元，政府至今年將撥補1470億元，立委仍擔心入不敷出，行政院長陳建仁今天說，政府會努力編列1000億元撥補預算，讓勞工可以安心工作。

陳建仁上午率各部會首長赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢，勞保財務缺口成為立委關切議題。

民進黨立委郭國文在質詢時表示，勞健保多年虧損，政府在疫後特別預算編列200億元撥補健保、300億元給勞保；在勞保的部分，行政院在疫後特別預算編列300億元撥補勞保基金，加上政府挹注450億元，到今年為止已撥補1470億元，但是他在基層走動，許多勞工朋友還是擔心勞保的財務入不敷出，明年怎麼辦，政府是否還會再撥補。

陳建仁說，政府會努力來編列1000億元的撥補預算，努力讓勞工可以安心工作。

對於陳建仁的宣示，郭國文表示，這樣感覺比較有溫度，讓勞工不會擔心老本不保。不過，他進一步要求陳建仁，應該比照日本前首相安倍晉三在生前，主動致電給工商團體，要求替勞工加薪，國內很少看到政府官員要求企業團體給勞工加薪，他問陳建仁要不要創下先例，主動要求工商團體替勞工加薪。

陳建仁說，立委的建議相當好，企業應該善盡社會責任，要改善對員工照顧，特別是低薪，他很樂意向工商團體呼籲，希望來幫勞工加薪。

不過，郭國文說呼籲不夠，陳建仁表示，未來工商團體來見他時，會跟他們說，也會跟勞動部一起來努力。（編輯：張均懋）1120307