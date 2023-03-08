建構0至3歲兒醫照護網 新北423家院所串連支援

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府衛生局今天表示，為讓0至3歲嬰幼兒受到更好的醫療照顧，建構兒童醫療照護網，正積極串聯423家基層醫療診所幼兒專責醫師，遇危急重罕病童時，可順利後送責任醫院。

市府衛生局長陳潤秋今天在市政會議專案報告，在醫療資源方面，規劃未來的塭仔圳醫療園區將建立兒童醫學中心，重點在推展兒童的重症、罕見疾病等照護；另外，預計2026年興建的新北市立聯合醫院第三醫療大樓，也將重點放在兒童早期療育。

陳潤秋說，新北兒童醫療照護網分為周產期照護與兒童醫療照護；前者已建構完成，後者則結合423家基層診所積極建構中；將可完善從懷孕到生產、兒童成長的相關醫療診治、轉診照護網路。

衛生局醫事管理科長楊時豪傍晚接受中央社記者電訪表示，少子化議題受關注，新北兒童醫療照護網包含完備周產期醫療照護、建立分級分區，讓診所可順利轉介到重度急救責任醫院，也提升重難病症與罕見疾病的照護品質。

楊時豪說，以往基層診所醫師開轉診單，但仍由家長帶著孩子去掛號、安排轉診；照護網結合診所與衛生所兒科醫師、家庭醫師，發展幼兒專責醫師制度，在幼兒出生後或接種疫苗時，就徵得家長同意專責照顧0至3歲幼兒的初級疾病照顧、追蹤，與預防保健健康管理。

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他表示，新北共有衛生福利部雙和醫院、台北慈濟醫院、新店耕莘醫院、淡水馬偕醫院、亞東紀念醫院等5家重度急救責任醫院，將與診所攜手區域聯防，擔任網絡醫院照顧幼兒的急重症。其中，亞東醫院更擔任核心醫院，透過兒童重症運送專業團隊轉送，可收案更難診治的疾病。

楊時豪說，出生人口數逐年減少，顧好每一名兒童的健康相形重要；這個照護網計畫可培訓兒科醫療照護人力、推展脆弱家庭育兒指導服務，以建構合作機制，改善跨院際間，重難罕症病童之診斷或治療。（編輯：陳清芳）1120308