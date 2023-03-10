台灣美光推優離減員5% 勞部：溝通勿有不當暗示

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（中央社記者曾以寧台北10日電）記憶體大廠台灣美光在全球啟動大幅裁員計畫。勞動部表示，台灣美光以優惠離職方式，約減少5%員工，已提醒資方在與勞方溝通過程勿不當暗示或有外傳的「不離職就資遣」等話語。

記憶體大廠台灣美光晶圓公司（Micron）去年12月21日宣布採取撙節措施，因應市場前景疲軟，規劃今年精簡、自願離職等方式，縮減全球員工數。美光今年2月20日澄清，相關員工參與會談後，以照顧員工感受為先，遵循自願方式離職，流程均符合台灣法律規範，但2月24日美光企業工會要求勞資協商中公開資遣方案。

勞動部勞動關係司長王厚偉今天在例行業務說明會上被媒體問及此事表示，自己有與美光聯繫，美光公司因遇到俄烏戰爭、生產鏈斷鏈、需求不振又庫存過多等問題，在全球啟動人力精簡計畫，預計精簡人力10%，後又再上修至15%。

王厚偉指出，經介入了解，台灣美光配合全球人員精簡政策，以優惠離職方式，鼓勵員工接受優離方案、尊重勞工去留選擇，目前精簡人數約佔全公司的5%。

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王厚偉說，勞動部與地方主管機關都已提醒台灣美光，若勞工不選擇優惠離職，公司不能勉強；主管在與勞工討論優惠離職方案時，更不能有不當暗示，也不可以有外傳的「如果沒有離職，就要資遣」等話語。

王厚偉說，在這波跨國企業裁員浪潮下，勞動部希望企業在遇到同樣瓶頸時，能想辦法把人留在企業內，如過去幾年受疫情衝擊最大的航空業，沒有大量裁員的公司才能在疫情趨緩、出國需求大增的情況下順利承載大量需求，衝出好業績；否則一旦裁員，要再找人、重新培訓，成本都不低。（編輯：陳清芳）1120310