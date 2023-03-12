賴副總統確診也喝清冠一號 EUA延至113年6月

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副總統賴清德（右3）12日出席中華民國中醫師公會全國聯合會2023第93屆國醫節第15屆台北國際中醫藥學術論壇，對於曾確診COVID-19服用清冠一號，再度稱讚其效果。中央社記者陳婕翎攝 112年3月12日

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）副總統賴清德確診COVID-19後曾有服用清冠一號經驗，他今天再度稱讚效果。衛福部長薛瑞元說，清冠一號緊急使用授權（EUA）延到明年6月，未來規劃組專家小組，儘速取得藥證。

賴副總統上午出席中華民國中醫師公會全國聯合會2023第93屆國醫節第15屆台北國際中醫藥學術論壇。賴副總統致詞時表示，雖然不符合使用抗病毒藥物身分，但還有清冠一號能吃，真的很幸福，親自見證對呼吸道系統保護效果。

賴副總統說，自西醫訓練出身，他常常想如何對抗新興病毒，這場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，讓全台民眾對中醫刮目相看，清冠一號連對最新興的病毒都有效，中醫不再只有「轉大人」，體現中醫對民眾健康的重要性，一定要多加強化中醫發展。

薛瑞元在會後接受媒體聯聯訪時表示，清冠一號緊急使用授權（EUA）延到明年6月，未來希望組成專家小組，儘速完成取得藥證。對於使用傳統藥材新組合的方劑，如清冠一號等，需要基於科學考量組合性，才能訂出更合適的臨床試驗準則，後續藥品查驗登記才有依據。

薛瑞元說，外界可能不解，明明嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例今年6月就會退場、中央流行疫情指揮中心也不會拖那麼久，為何清冠一號EUA延後這麼長的時間，就是因為藥廠需要時間完成臨床試驗，提出申請查驗登記，希望在EUA結束前已經取得藥證。

總統蔡英文透過影片致賀，蔡總統提到，台灣清冠一號對防疫有非常大的貢獻，未來希望透過中醫藥發展法，強化中醫師訓練制度，讓中醫在國際有更強大特色；另外，發展台灣中醫藥材自產自用，也希望中醫更深入社區，包含長照服務及社區醫療網絡，讓更多原鄉民眾可以使用。（編輯：管中維）1120312