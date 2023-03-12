越生讚台灣人情味 新娘印象及台海局勢一言難盡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北教育大學學習與教學國際碩士學位學程的越南學生武玄妝（右）很喜歡台灣濃厚的人情味，在台深造後，希望未來可以教授外國人說越南文。圖為武玄妝與友人前往貓空旅遊。（武玄妝提供）中央社記者陳家倫河內傳真 112年3月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內12日專電）在台越生表示，台灣具國際視野、人情味濃厚、文化相近是吸引越生留學的優勢。然而，台海局勢起伏及部分台灣人對越南女性仍有「新娘」刻板印象，常讓他們不知該從何解釋起。

教育部自2006年起開始在越南派駐人員，歷經10多年耕耘，2020年有逾1.7萬名越生在台灣念書，越南超越中國一舉成為台灣最大境外生來源地；至2022年底，在台越生正式突破2萬大關並穩居最大境外生族群。

現正就讀台北教育大學學習與教學國際碩士學位學程的武玄妝（Vu Huyen Trang）向中央社表示，在越南念書時因為擔任免費導遊結識台灣旅客，對方告訴她，想學中文可以去台灣，還幫她找好越文版本的台灣相關獎學金資料。

「我覺得台灣人很親切，所以就去台灣學中文」，武玄妝順利申請到教育部華語文獎學金，2022年初前往國立成功大學展開為期半年的中文進修，考慮到職涯規劃是教外國人學越文，進而申請在台攻讀教育碩士學位。

在台灣迄今待了一年，武玄妝表示，台灣對國際學生很友善，是個學中文的好環境，她在成大那半年，中文程度進步到能閉眼聽懂整部台灣電影，還可以書寫正體字，課業之外還結識將她當女兒看待的餐廳老闆娘。

武玄妝說，老闆娘與老闆常帶她出去玩，足跡遍及台南各夜市、七股鹽山，甚至2人年輕時約會的黃金海岸。她離開台南北上求學時，臨行前將一棵盆景樹交給老闆娘照顧，半年過去，小樹更加茁壯、翠綠，還換了新盆。

愛上台灣的武玄妝不時向越南朋友提及台灣的好，但她觀察，想去台灣念書的人，很大一部分是對中文有興趣，在這種情況下，首先會面臨中國的競爭，而中國給的獎學金較多，對一些越生來說，「有獎學金才有安全感」。

武玄妝表示，台灣對國際學生不會有歧視，但老一輩的台灣人看到她常會詢問：「妳是嫁給台灣人嗎？」這讓年僅20出頭、在越南北部出生的她感到一頭霧水，「我為什麼要嫁給台灣人？希望能把這種印象刪除。」

今年40歲的黃英俊（Hoang Anh Tuan）是順化大學所屬師範大學的教師，曾前往泰國留學，決定攻讀博士學位時，台灣與澳洲都被他列入考慮，最終因為越台生活方式相近、台灣中西文化並蓄、人民友善而去台灣。

黃英俊現正就讀國立台灣師範大學教育學系博士班二年級，他觀察，台灣的大學都在推動雙語教育，學習與生活環境很適合國際學生；再者，台灣公共服務很方便，有助國際生學習、研究、生活及了解當地文化歷史等活動。

赴台就讀後，黃英俊的親友相當關注台灣的任何動靜，去年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，親友不時向他詢問，憂心台海局勢會影響到他的日常學習與生活。他說，除此之外，身邊親友對台灣沒有任何疑慮。

身為台灣師大對越南的招生宣傳大使，黃英俊認為，2地大學直接合作、溝通，了解越生求學趨勢且提供相關資訊將更有助招生。以前越南中部民眾對師大相當陌生，台灣師大近來主動加強宣傳，在順化與峴港民眾心中知名度大為提升。

談及在台灣學習最深刻的印象，黃英俊指出，有一次前往桃園一家科技公司參訪，了解人工智慧在生產製造過程的應用。這家公司所推出的全自動咖啡機能夠透過程式指令做出與手調咖啡同樣好喝的口感，讓他很驚豔。

他強調，台灣整體求學環境不錯，唯獨以前在泰國念書時，泰國校園會有一些越南元素的布置與文化活動，令越生感到被重視且具親切感，建議台灣可以仿效，藉此進一步拉近與越生的心理距離。（編輯：高照芬）1120312

越南學生黃英俊（右3）認為，台灣的大學都在推動雙語教育，學習與生活環境很適合國際學生，建議台灣的大學可以多多舉辦越南相關文化活動，拉進彼此心理距離。（黃英俊提供）中央社記者陳家倫河內傳真 112年3月12日

越南學生武玄妝（前）2022年在成大學習中文，結識將她當女兒看待的餐廳老闆與老闆娘，一群人常外出旅行、台南走透透。（武玄妝提供）中央社記者陳家倫河內傳真 112年3月12日