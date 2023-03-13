後疫情時代 專家：追求幸福防疫恢復正常生活

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（中央社記者范正祥台北13日電）回歸正常運作是後疫情時代各國急欲解決的問題，多位醫療、公衛領域的專家學者今天呼籲，追求幸福防疫，希望生活恢復正常，整個醫療健康體系也恢復正常；後疫情時代仍須強調防疫觀念。

國民黨立委林為洲、溫玉霞及立法院厚生會、財團法人厚生基金會今天在立法院共同主辦「新冠肺炎回顧與展望」公聽會，邀集專家學者、政府部門代表與會。

與會中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉指出，回顧COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台灣非常幸運，因為疫情走在全世界後面，所以蒐集別人資料，可以知道怎麼做是對的，也因為民眾非常配合，中央流行疫情指揮中心有權威，大家防疫做得很好；展望未來防治，應減低死亡率，減低重症率。

對於部分民眾責罵政府，何美鄉建議，政府應以即時資料向民眾說明大家做得很好，要對政府有信心，這是很重要的事，譬如英國每週、每月都提出各種報告。

展望未來防治工作，長庚大學醫學院副教授黃景泰表示，主要工作是必須減少中重症，讓超額死亡能夠像丹麥一樣趨近於零，讓中重症死亡的程度跟流感類似。

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台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙呼籲，現在希望追求「幸福防疫」，也就是生活恢復正常，整個醫療健康體系也恢復正常。他指出，追求幸福防疫，包括致力社區免疫保護、個人精準防疫、精準雙價疫苗施打、長新冠監測與治療、醫療能量照護改善，以及新常態生活、生理心理社會健康促進等多層面。

台灣感染症醫學會理事長王復德說，後疫情時代仍須強調防疫觀念；最重要的三個步驟，第一是施打疫苗，第二是如果有症狀就要去篩檢，第三是一旦篩檢陽性確診，如果是高風險族群，希望能夠接受口服抗病毒藥物，減少重症危險。（編輯：張均懋）1120313