身心障礙兒少看眼科難 特殊需求視覺中心成解方

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）6歲的昊昊（化名）早產有腦性麻痹，注意力不集中、眼睛無法對焦，在一般眼科就診常常無法得到完善照護，在台大醫院特殊需求視覺中心，找到適合的視覺評估和復能。

台大醫院特殊需求視覺中心今天揭牌，衛生福利部自111年擴大辦理「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」，台大醫院負責建置復能據點及管理中心，提供家長及特殊孩童更為完善且適當的就醫過程與環境。

昊昊是受惠的小朋友之一，早產、有腦性麻痹的昊昊，因為身體和情緒障礙，每3個月須回一般門診檢查是否視網膜病變造成眼睛無法對焦，但因孩子無法受控，對家長或孩子都是折磨，自從加入這個計畫，昊昊能用圖卡配對幫助檢查視力，透過視覺復能，已經可以彈對鋼琴鍵。

台大醫院眼科部主治醫師侯鈞賀說，試辦中心運作過程成績不錯，去年底決定擴大辦理，除了台大醫院以「中心」營運，還有4個據點，台灣作為已開發國家，社會有更多能力照顧特殊需求的小朋友，計畫一年半預期收治200名以上小朋友，期待能繼續辦理，希望達到每個縣市都有1個據點。

臨床研究顯示，身心障礙兒童與青少年，特別是中度和重度障礙，比一般孩童更容易發生視覺問題，但目前一般眼科門診提供的視力檢查，多需要具有一定的理解及配合能力，往往無法有效了解他們的視覺能力，使得家長難及早發現孩童的視覺問題。

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侯鈞賀說，有腦部問題、罕見疾病、重度身心障礙、自閉症或情緒障礙的特殊需求孩子，在一般門診無法得到有效視覺評估，因為檢查時間、設施儀器受限，往往比較難得到完整檢查，特殊需求的孩子需要多專業醫療團隊共同合作。

在特殊需求視覺中心裡，除了購置多項手持式眼科檢查儀器及符合特殊兒少能力的視覺評估工具，也由眼科醫師、具備視覺復能實務經驗的職能治療師、驗光師及社工師等專業人員，組成醫療服務團隊。（編輯：管中維）1120313