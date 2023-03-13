頭痛欲裂下樓踩空 當心「視力小偷」青光眼纏身

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）王姓女子25歲那年被眼科診所提醒眼壓太高，有青光眼風險，但她輕忽警訊拖了1、2年，直到下樓梯常踩空，頭痛欲裂到以為得腦瘤，到大醫院被診斷青光眼纏身，再晚求助恐失明。

世界衛生組織（WHO）預估2040年青光眼患者將突破1億人，台北榮總眼科部主治醫師劉瑞玲今天在「世界青光眼週」記者會表示，青光眼已是台灣民眾排名第2的失明原因，青光眼是中老年人疾病，但近年有年輕化趨勢，診間遇到很多嚴重到需手術治療的青壯年患者。

青光眼漸進式的視野缺損容易讓人「無感」，像王姓女子這樣的患者很常見。劉瑞玲說，因為兩眼視野大部分重疊，其中一眼出現問題時，有另眼的視力補償，不易察覺，因此大部分患者常誤認「眼睛很累」或「眼鏡度數不夠」，直到視力模糊不清求診，才發現罹患青光眼。

青光眼的可怕之處在於對視神經傷害不可逆，常見的青光眼嚴重惡化後果，包含騎車、開車無法注意到轉角發生擦撞、下樓梯或行走時看不清高低落差容易踩空或跌倒、拿東西時拿捏不準距離，這些經驗，王姓女子都曾經有過。

眼球內每天生成水分，當水分無法排除，眼壓會增加壓迫視神經，造成視神經受傷害，這就是青光眼。劉瑞玲提醒，有家族病史、近視超過600度、40歲以上的高風險族群，應定期檢查；正常眼壓也可能罹患青光眼，除眼壓檢查以外，建議高風險族群應進行其他眼科檢查，確認沒有視野缺損。

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台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科主任呂大文表示，3至4成患者感覺不對勁到門診就醫，視野已嚴重受損，很可能3到5年就面臨失明危機。初期的青光眼治療建議使用眼藥水，但高達75%患者順從性不佳，常自行停藥。

呂大文說，除了眼藥水治療，現階段青光眼還有雷射、手術等多元治療方式，更有傷口小的微創手術，約10到15分鐘完成，術後即可回家，術後也無須再點眼藥水，替無法透過藥物穩定控制眼壓的患者提供新選擇，鼓勵患者可多與醫師討論。（編輯：管中維）1120313