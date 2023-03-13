僑生健檢梅毒血清欄位遭誤植陽性 耕莘醫院致歉

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（中央社記者高華謙新北13日電）台北市議員陳怡君指出，耕莘醫院誤把一名僑生健檢報告「梅毒血清」某欄位勾選陽性，且事後態度消極。院方表示，對於誤植致上歉意，尚未接收到這名學生申訴，正持續聯繫。

陳怡君10日在社群網站臉書（Facebook）發文指出，日前接獲陳情，指稱一名日本籍僑生接受耕莘醫院健康檢查後，帶著勾稽「合格」的健檢報告到日本申請簽證，卻被承辦人員告知「梅毒血清」項目某欄位被勾選為陽性。

她說，經確認後才發現原來是醫院誤植，但誤植不僅讓當事人多等2週才完成手續，也因而耽誤時程，須重買回台機票，導致無法出席期末考而遭死當4科。

陳怡君表示，耕莘醫院犯下如此離譜的低級錯誤，事後態度卻很消極、百般閃躲，醫德、醫術、醫倫通通不及格。

她對耕莘醫院提出3大質疑，首先，「梅毒血清」某欄位被誤植為陽性，耕莘醫院到底是在哪個環節出包；其次，院方善後處理態度竟然是一副「重發一張新的」就了事，但事發後沒有將檢體重新化驗、或是請當事人回院檢查，質疑耕莘醫院專業何在。

最後，她發函耕莘醫院通知召開協調會，當天竟無人出席，醫院一下推說承辦人不在位子上，一下回嗆循司法程序，承辦推給院長室，院長室推給公關室，質疑醫院互踢皮球想息事寧人。

對此，耕莘醫院發布新聞稿，耕莘醫院副院長朱益民坦言人員謄寫報告時將「快速血漿反應素試驗」（RPR）陰性結果誤植為陽性，這是梅毒檢驗的篩檢程序之一。

他表示，由於這名學生的「梅毒螺旋體化學冷光免疫分析法」（CIA）為陰性，因此醫院報告是「梅毒陰性」，報告總結為「合格」；對於RPR誤植造成不便，致上最誠摯歉意。

朱益民說，這名學生去年11月底到耕莘醫院健檢，12月中致電醫院反映體檢報告RPR檢驗陽性，而CIA呈陰性，是否有誤；院方查核發現登錄錯誤，立即更正，數天後重發一份新報告。

他解釋，RPR屬於非特異性梅毒螺旋體試驗，如果發燒或是其它感染會造成偽陽性，最終是靠CIA的結果來決定是否為「梅毒陽性」，由於學生CIA是陰性，因此醫院發出的是梅毒陰性報告，報告總結判定也是「合格」。

朱益民說，醫院在RPR誤植上確實有行政疏失，一定會檢討改進；不過，事發後尚未接到這名學生申訴，對於其它相關事實並不了解，正與陳怡君持續溝通當中，也持續聯絡這名學生。

陳怡君今天告訴中央社記者，醫院已經與她聯繫，她將協助媒合家屬與醫院，繼續處理後續賠償事宜並釐清責任。（編輯：戴光育）1120313