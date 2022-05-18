採檢陰性醫院誤植確診 中市府：院方將予適當補償

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台中有民眾到醫院採檢確診，與同住家人在將解隔離前夕卻又接到醫院的未確診通知。台中市新聞局長鄭照新18日表示，已確認是院方疏失，輸入資料有誤，市府也代表院方跟民眾致歉。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月18日

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市有民眾到醫院採檢確診，與同住家人在解隔離前夕卻又接到醫院未確診通知，台中市政府今天表示，經確認是醫院誤植，院方後續會跟個案溝通，看如何給予適當補償或慰問。

有民眾在網路社群爆料公社二社指稱，同住家人於6日前往台中市林新醫院PCR採檢確診，確診後跟家人都收到確診與居家隔離通知書，期間還透過視訊問診拿藥，但就在16日解隔離前夕，卻接到醫院未確診通知，他們全家隔離、沒上班的損失，要跟誰討？

台中市政府新聞局長鄭照新下午在防疫記者會中對此回應指出，已確認是院方個人疏失，輸入資料錯誤，市府也代表院方跟民眾致歉。

鄭照新表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，醫院工作量非常龐大，在防疫、看診和給藥部分，一直在最前線盡忠職守、維護市民健康，院方也已致電給個案家庭，表達歉意，也表示後續會再跟個案溝通，看如何給予適當補償或慰問。

林新醫院今天也發布聲明指出，因近期疫情嚴峻，院方每天通報法定傳染病件數急遽增加，依規定並須在24小時期限內完成通報，繁忙之際將民眾PCR檢測結果「陰性」誤植為「陽性確診」，對此深感抱歉。

林新醫院表示，單位已深刻檢討，為了維持醫療量能及品質，已進行優化相關流程，增加人手精確核對，避免類似事件再次發生。

林新醫院指出，經電話關懷，民眾向院方表示本身不會使用健保快易通查詢檢驗結果，也未曾在爆料公社發表任何言論，且非常體諒醫院人員防疫期間辛勞，希望此事件盡快落幕。

對於民眾及家屬居家隔離期間所造成工作及精神損失，林新醫院表示，院方會再與民眾持續溝通，給予適當補償與慰問。（編輯：陳仁華）1110518