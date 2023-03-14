阿聯酋航空台北至杜拜 8/1起恢復巨無霸A380機型

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阿聯酋航空14日指出，26日起將逐步增加北半球夏季航班的座位數，其中台北–杜拜航線自8月1日起，將恢復以兩艙等A380旗艦客機執飛。（阿聯酋航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月14日

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）阿聯酋航空今天宣布，26日起逐步增加北半球夏季航班的座位數，其中台北至杜拜航線，從8月1日起恢復以巨無霸A380機型飛航。

阿聯酋航空發布新聞稿，2022-2023新財政年度初期，可售座位公里總數大幅提升31%，3月26日起，逐步增加北半球夏季航班的座位數，其中台北至杜拜航線，8月1日起，恢復以兩艙等A380旗艦客機執飛。

阿聯酋航空說，目前的訂位狀況顯示旅客需求非常強勁，接下來幾個月，將於現有的歐洲、澳洲與非洲航線增加班次，並重啟數個東亞城市航線。

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阿聯酋航空持續擴展A380客機營運據點，陸續將重啟具指標性的雙層客機服務的航點，除了台北，還包括：格拉斯哥、卡薩布蘭卡、北京、上海、尼斯、伯明罕、吉隆坡。

阿聯酋航空2014年開航台灣，每天1航班，先以波音777機型執飛，2016年改用能載較多人的巨無霸飛機A380，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，曾短暫停飛台灣，2020年6月就恢復，原本每週3班，之後增為每週4班，去年11月恢復為每天1班，但恢復飛航後一直使用波音777機型，8月1日再恢復為A380機型。（編輯：陳政偉）1120314