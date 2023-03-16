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蝦皮：假網站詐騙與資安無關 不應裁罰被害人

2023/3/16 10:57
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（中央社記者吳家豪台北16日電）近期傳出詐騙集團製造假網站以蝦皮購物名義行騙，蝦皮今天發出3點聲明表示，詐騙案用假網站或假網址釣魚，未提供任何個資或真實訂單資訊，與蝦皮資安防護無關，政府相關單位不應裁罰被害人。

行政院長陳建仁14日赴立法院備詢，媒體問及有電商平台被點名有個資外洩疑慮，使詐騙集團得以誘騙民眾；陳建仁說，數位發展部已有所掌握，且進行專案行政調查，會要求數位部繼續加強，該罰就罰、該查就查，確保民眾權益。

蝦皮今天發出3點聲明。第一，近數月以來累計發現超過200件假冒蝦皮平台詐騙案和300件假冒買家詐騙案，都是用假網站和假網址釣魚，未提供任何個資或真實訂單資訊，明顯與蝦皮資安防護無關。如同許多知名財經專家被假冒名義開設投資課程，蝦皮也是被冒名製作假的官方網站，同樣也是受害者。

第二，蝦皮購物平台內有主動阻斷含QR code條碼詐騙網址、高風險用戶預防性停權等技術防詐手段，以保護用戶權益；但新型態詐騙通過站外平台如社群網站粉絲團或通訊軟體平台詐騙，並非蝦皮能進行防詐措施的範圍。

第三，蝦皮購物盡一切努力和政府單位積極合作，具體作為包括主動監測假冒網站向165回報、賣家實名認證、針對短時間重複發送相同圖片或文字的用戶進行預防性停權等；目前平台上也全面進行防詐騙宣導，在全部「聊聊」頁面提醒用戶切勿掃描不明QR Code和外部連結點擊警示系統，近期也會分批強制用戶更換密碼。

蝦皮表示，相比於境外平台不落地，廣告或販售內容物都不受政府監管，蝦皮購物從營運的第一天起就落地台灣、深耕本土市場，並積極配合政府法令指導，努力保護用戶權益。

蝦皮指出，此波新型態詐騙明顯與個資和資安問題無關，是假冒官方身分的侵權性詐騙，希望政府相關單位為保障國人網購安全、完善商業經營空間及維護社會知名專業人士、蝦皮等其他合法經營業者被冒用者權益，不應意圖裁罰被害人，更希望司法單位能儘速破案。（編輯：張均懋）1120316

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