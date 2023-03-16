阿卡貝拉演唱家莫名沙啞 聲帶精準注射找回美聲

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曾入圍28屆金曲獎的阿卡貝拉演唱家潘絃融，半年前歷經「失聲」危機，後來查出是聲帶長息肉，經精準注射治療，恢復美聲。他16日回到高雄醫學大學附設中和紀念醫院分享治療過程。中央社記者林巧璉攝 112年3月16日

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（中央社記者林巧璉高雄16日電）曾入圍28屆金曲獎的阿卡貝拉演唱家潘絃融，半年前歷經「失聲」危機，原以為是確診或感冒所致，求助多間診所不見改善；後來查出是聲帶長息肉，經精準注射治療，恢復美聲。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天舉辦精準聲帶注射療程記者會，耳鼻喉部醫師曾馨儀表示，潘絃融到高醫時聲音相當沙啞，經高解析度咽喉內視鏡檢查，發現聲帶有息肉，判斷已有一段時間，無法單憑休息恢復。

潘絃融長期在大學任教，加上阿卡貝拉演唱，聲帶使用量大。他說，自己很擔心開刀會傷及聲帶、留下疤痕等，一開始很抗拒到大醫院求診；經友人介紹，才知道有精準聲帶注射治療，手術在診間就完成，且僅花費1分鐘，顛覆自己以往認知。

醫師黃子晏說，相較於傳統聲帶手術須住院全身麻醉、聲帶有傷口，精準注射治療只要局部麻醉，透過門診治療就可完成；針對不同病況，可注射類固醇、玻尿酸、自體脂肪、血小板裂解物、肉毒桿菌等，後續須搭配語言治療與衛教。

「我原以為我的『聲』命走到盡頭了！」潘絃融說，別說是唱歌，那時連話都講不出來，對靠聲音討生活的人，「非常非常痛苦」，到高醫求診前也買過各種藥物，但都不見效果；現在聲帶已復原百分百，透過嗓音治療，也發現自己過去講話太用力，睡眠也不夠充足，這些都會影響聲帶。

高醫耳鼻喉部主任吳哲維提醒，如果經過兩週減少講話、聲音休養、多喝水、少吃刺激食物等，聲音都未獲改善，就要求助具音聲專科的耳鼻喉門診，透過個人化療程改善聲音。

潘絃融現在已恢復嗓音，今天記者會上更帶來精彩阿卡貝拉純人聲演出，博得滿堂彩。他說，手術後3天開口講話時，聽到自己的聲音終於恢復，感動到差點掉淚。（編輯：陳仁華）1120316