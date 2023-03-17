指甲生長異常 原來是缺乏維生素D作怪

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）一名50多歲女性在一年多前發現指甲越來越短，還以為是指甲曾受傷導致，就醫檢查原來是缺乏維生素D，按照醫囑適當補充營養後3個月指甲狀況改善。

有些疾病會造成指甲異常，書田診所家醫科主任醫師何一成今天透過新聞稿說明，例如缺鐵性貧血使指甲下凹如湯匙狀，甲狀腺機能異常使指甲脆弱與指甲床分離，乾癬造成指甲點狀凹陷，黴菌感染可使指甲變黃變厚，心肺功能異常可能引起杵狀指等。

另外，營養素缺乏也會引起指甲的變化，大小改變、甲面出現條紋或斑點、易碎裂、厚度變薄等，都可能是因缺乏不同的營養素引起。

何一成說，這名50多歲女性個案是在一年前發覺手指甲愈來愈短，懷疑是指甲曾受傷所引起，理學檢查發現患者指甲較脆弱，顏色正常，指甲與指甲床連接的部分變短，以第4指較明顯，皮膚正常無紅斑。

血液檢驗則顯示，個案甲狀腺機能正常，無貧血，無缺乏鐵質，25-羥基維生素D偏低，為8ng/ml（正常值30-100）。

何一成指出，25-羥基維生素D是維生素D在體內的主要存在形式，血液檢驗可評估身體含量是否充足；維生素D屬脂溶性維生素，能協助調節鈣磷平衡、幫助腸胃道吸收鈣質，使指甲健康、骨骼強健、減少骨質疏鬆，還可能與癌症、心血管疾病、免疫功能相關。

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至於如何補充維生素D，何一成說，主要的來源為光照，少部分從食物攝入。當曬太陽時，人體可自行何成維生素D，提醒仍要注意防曬，另外，飲食調整也是獲取維生素D的方式之一，像是魚肉、蛋黃、牛乳、黑木耳、菇類等，都是屬於含量較多的食物；但當嚴重缺乏時，也可在醫師建議下以營養品補充。

何一成提醒，指甲健康不僅會影響美觀及手部的功能，也可能顯示身體疾病及營養素的狀態，如果出現異常，應就醫檢查治療，維生素不是越多越好，補充過多可能對身體造成其他危害，最好經由醫師診斷，依醫囑服用，才能對身體有益。（編輯：管中維）1120317