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守護孕婦兒少口腔健康 4月1日至15日看牙免掛號費

2023/3/17 15:44（3/17 15:56 更新）
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響應世界口腔健康日、守護孕婦與兒少口腔健康，衛福部與牙醫師全聯會17日共同宣布，4月1日起至15日，孕婦、嬰幼兒及15歲以下青少年前往指定牙醫院所看診，可享免掛號費福利，盼藉活動提醒國人做好口腔健康。中央社記者沈佩瑤攝 112年3月17日
響應世界口腔健康日、守護孕婦與兒少口腔健康，衛福部與牙醫師全聯會17日共同宣布，4月1日起至15日，孕婦、嬰幼兒及15歲以下青少年前往指定牙醫院所看診，可享免掛號費福利，盼藉活動提醒國人做好口腔健康。中央社記者沈佩瑤攝 112年3月17日
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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）響應3月20日世界口腔健康日，衛生福利部與牙醫師全聯會合作，4月1日至15日間，孕婦、嬰幼兒及15歲以下青少年到全台1017家指定牙醫院所看診，可享免掛號費。

衛生福利部與中華民國牙醫師公會全國聯合會今天舉辦「刷牙打卡成習慣，造氟學童保健康」記者會。衛福部口腔健康司司長張雍敏致詞指出，為響應3月20日世界口腔健康日活動，4月1日至15日期間，懷孕婦女、嬰幼兒及小於15歲青少年，可到指定牙醫院所看診，可享免掛號費福利。

牙醫師全聯會理事長陳彥廷表示，小朋友是國家的未來，照顧好他們，國人的口腔健康就有好未來，孕媽咪則因懷孕階段，賀爾蒙及口腔環境改變，增加口腔疾病發生機率，可能造成蛀牙細菌經由媽媽垂直傳染到小朋友身上，研究顯示，70%嬰幼兒齲齒來自媽媽，協助媽媽做好口腔預防保健，可以讓孩子更健康。

陳彥廷說，這次共有約1017家牙科院所加入，希望透過這樣的活動，提醒國人做好口腔健康，養成好習慣。

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牙醫師全聯會今年首度與社團法人中華基督教救助協會1919陪讀計畫合作，將口腔保健物資及口腔保健識能傳達給陪讀計畫中的兒童，預計全台國小共158班、1752名學童受惠。

此外，衛福部表示，自民國111年9月1日起，國小學童臼齒窩溝封填補助施作年齡條件，由原6至9歲，放寬為6至12歲，政府也提供12歲以上健保民眾每半年一次牙結石清除（洗牙）；懷孕婦女、糖尿病、口乾症、腦血管疾病、洗腎、惡性腫瘤等高風險疾病患者，每3個月即可接受牙結石清除醫療服務，降低口腔疾病發生率。（編輯：管中維）1120317

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