早安世界》4/1起電費調整 93%住宅不受影響產業大戶漲17%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

4月1日起電費調整 93%住宅不受影響產業大戶漲17%

近期國際燃料價格雖有回跌，但仍在高檔，經濟部電價費率審議會17日決議平均電價調漲11%。考量照顧民生、穩定物價，住宅用電700度以下不調整，約93%住宅不受影響。高壓及特高壓的產業用電大戶則調漲17%。台電指出，此次調整因民生漲幅較少、產業調幅較高，初估對消費者物價指數（CPI）影響幅度約0.204%。（看完整報導）

金門二膽上兵陳嘉壎失聯8天 金檢發布通緝將要求中國遣返

陸軍金門防衛指揮部二膽守備隊上兵陳嘉壎9日失聯後，行政院大陸委員會主任委員邱太三13日證實，已接獲對岸通知，陳嘉壎目前在對岸的廈門市。金門地檢署17日以陳嘉壎涉嫌違反陸海空軍刑法等罪嫌發布通緝，通緝時效達20年。主任檢察官劉建志表示，下週將透過法務部向中國當局提出遣返請求。（看完整報導）

金融時報：德國部長級官員21日訪台 26年來首位

英國「金融時報」報導，德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格預計下週造訪台灣，成為26年來首位訪台的德國部長級官員。德國官員與企業考察團時常訪問中國，但自從時任經濟部長的芮克斯洛特1997年訪台後，德國就再也沒有部長訪問過台灣。自由民主黨議員、德國國會友台小組副主席薛福勒表示，「睽違26年後，德國部長級官員再次訪問台灣，這當然是一個很強烈的政治訊號」。（看完整報導）

國內首現H9N2低病原性禽流感病毒 暫無禽傳人個案

防檢局17日表示，金門縣金寧鄉1紅羽土雞場經採樣監測，檢出H9N2低病原性禽流感，為國內首例，考量中國大陸曾有禽傳人案例，先採全場撲殺處理。疾管署對此指出，衛生單位已針對相關工作人員進行健康追蹤造冊，目前均無出現類流感症狀；禽流感疫情暫無禽傳人個案。疾管署提醒，民眾應減少接觸禽鳥，若是與禽畜長期接觸者記得接種流感疫苗。（看完整報導）

20日起輕症免隔離 雇主不得要求快篩陽勞工休假

國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，17日新增的本土確診數8218例與上週同天相比，降幅達7.8%。指揮中心日前公布，20日起COVID-19輕症免通報、免隔離，改為0+N自主健康管理。羅一鈞補充，視訊看診也將取消，非偏鄉地區快篩陽性民回歸常規看診。勞動部則指出，快篩陽性勞工若在自主健康管理期間希望照常出勤，雇主應尊重勞工意願，也可協議居家上班或遠距上班。若片面要求勞工不出勤，應照常發放工資。（看完整報導）

溫哥華首位華裔當選市長 加媒：中國涉動用僑團力量干預選舉

加拿大選舉遭到中國干預的事件不斷擴大，加拿大「環球郵報」引述國家安全情報局的文件報導，時任中國駐溫哥華總領事佟曉玲對中國僑民下指導棋，企圖讓親北京的候選人在2022年的市長選舉中勝出。文件中並提到，佟曉玲相中一個人選，綜合各方意見，以評估此人是否「值得栽培」。先前有媒體披露加拿大安全情報局的其他文件，顯示中國涉及在2019年與2021年聯邦選舉期間秘密資助或涉入某些候選人的競選活動，消息令加國人民譁然。（看完整報導）

宏都拉斯宣布欲與中國建交後 拜登特使陶德前往訪問

與台灣有多年邦誼的宏都拉斯14日宣布尋求與中國建立正式外交關係。行政院長陳建仁17日對此表示，台灣一直在能力範圍內協助宏都拉斯的國家建設，也一直保持誠信，希望宏都拉斯認清中國的本質，不要受騙。於此同時，美國國務院表示，總統拜登的高階特使陶德將於17日到21日訪問巴拿馬和宏都拉斯。美國傳統上視中南美洲為「後院」，關注中國近年在這個地區拓展勢力的行動，並鼓勵台灣在當地的邦交國與台灣維持關係。（看完整報導）

紐時：習近平訪俄羅斯 牽動烏克蘭戰爭和美中對立

根據中國外交部17日宣布的消息，中國國家主席習近平應俄羅斯總統蒲亭邀請，將於20日至22日對俄羅斯進行國是訪問，克里姆林宮也證實這項消息。這是俄國在去年2月對烏克蘭發動全面侵略以來，習近平首度訪俄。由於中國在外交與經濟上支持俄羅斯，令美國與歐洲感到不滿，歐美領袖將密切觀察習近平這趟訪俄行程。（看完整報導）

女性教召人員規劃徵集220人 首梯5月入營

國防部日前宣布規劃召集女性後備軍人之後，軍方人士17日表示，首梯女性受召人員將在5月入營，進行舊制「5至7天」的教育召集。今年第2季、第3季的女性受召總人數共220人，北、中、南、東部均設有施訓單位。訓練課程比照男性受召人員，依專長職務接受戰技複訓，不會有所區別，僅宿營、衛浴等項目區隔管理。（看完整報導）

台灣學生零重力實驗登國際太空站 獲若田光一欽點奪獎

日本太空人若田光一今年1月在國際太空站，操刀台灣學生蔡志群發想的「零重力水渦」實驗，這項提案17日獲若田光一欽點，拿下日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）「2022零重力實驗」比賽的特別獎。太空人大西卓哉指出，若田光一之選擇蔡志群，是因為他的提案呈現出掌握水在微重力下變化樣態的過程，且開發出將這些現象視覺化的方法。蔡志群獲獎後表示，很感謝JAXA與亞太各國太空機構聯合舉辦活動，從沒想過自己的提案會登上國際太空站，更沒想過會得獎。（看完整報導）