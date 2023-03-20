視住宅政策為社會投資 林右昌：對國家社會有助益

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（中央社記者陳俊華台北20日電）內政部長林右昌今天說，住宅政策是一種社會投資，不只是補貼或補助而已，如果民眾可以安居樂業，工作上也會更有生產力，對整個國家社會很有助益；至於青年購屋積金機制，正在研擬中。

林右昌上午拜訪財團法人崔媽媽基金會。林右昌會前受訪時表示，崔媽媽基金會是受信任的住宅平台，過去也幫很多民眾滿足租屋需求；他在1989年剛進大學時，無殼蝸牛運動與崔媽媽基金會成立，對他學生時代有很大的衝擊與啟發。

林右昌說，他上任內政部長後，就一直想跟崔媽媽基金會請益，實際瞭解執行面上碰到的困難、政府有哪些地方思慮不夠周延，無法滿足民眾需求的部分，因此特別前來了解政府是否有需要精進的地方。

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有關「青年購屋積金支持機制」的推動，林右昌表示，住宅政策是一種社會投資，不只是補貼或補助而已，如果人民可以安居樂業，工作上也會更有生產力；如果一天到晚為住的事情傷腦筋、居住品質無法提升，是不利於社會、經濟發展。

林右昌指出，解決住宅問題、面對住宅問題時，不只是傳統上的補貼、補助，這是一種社會投資，對整個國家社會很有助益。民進黨政府推動社宅政策是正確方向，當然還需要長時間努力；青年購屋積金支持機制也正在研擬中，完整配套會再提出報告。（編輯：郭無患）1120320