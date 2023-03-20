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麥當勞最新代言 藝人母子檔比莉、周湯豪擔綱

2023/3/20 15:49
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（中央社記者汪淑芬台北20日電）台灣麥當勞今天宣布最新代言人，由藝人母子檔比莉及周湯豪擔綱，並在新推出的廣告中大玩角色扮演。

台灣麥當勞發布新聞稿，比莉和周湯豪母子為最新推出的「1+1星級點」代言。周湯豪說，麥當勞是他生活中不可或缺的一部分，能夠受邀代言就像夢想成真；比莉透露，周湯豪小時候曾在麥當勞包場辦生日party，當時的模樣還歷歷在目。

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比莉與周湯豪為麥當勞拍攝3支新廣告，大玩角色扮演，周湯豪除了飾演超級巨星，還變身時尚造型師，甚至化身最潮跑車駕駛，比莉以「彩蛋」之姿現身，母子互動成廣告一大亮點。

台灣麥當勞最新出的「1+1星級點」，網羅五大明星商品，包括麥克雙牛堡、麥脆鷄腿、六塊麥克鷄塊、黃金地瓜條及OREO冰炫風等廣受喜愛的人氣夯品，搭配指定飲料都是新台幣89元，讓消費者輕鬆享受既「星級」又「省錢」的用餐體驗。（編輯：管中維）1120320

#周湯豪
#比莉
#台灣麥當勞
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