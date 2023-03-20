早安世界》未來一週偏熱各地高溫近30度 25日起北部東部轉涼有雨
未來一週偏熱各地高溫近30度 25日起北部東部轉涼有雨
中央氣象局表示，20日白天起氣溫逐日升高，預估最熱在22、23日，各地高溫近30度，南部近山區、花東縱谷等地可能有近35度高溫。但預估25日起東北季風增強，可能會持續至29日，北部、宜蘭將會轉涼，北部、東半部迎風面有雨。（看完整報導）
0+N自主健康管理新制今上路 輕症免隔離回歸實體看診
COVID-19輕症隔離等7項防疫措施20日起取消，改採取輕症免通報、免隔離的0+N自主健康管理。中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞提醒，19日及之前確診的民眾，仍須按照5+N舊制，完成5天隔離，不適用輕症免隔離新制，不可在20日自動解隔。另外，視訊診療也將自20日起退場，只剩山地、離島、偏遠地區及住宿式機構住民可視訊看診。（看完整報導）
彰化北斗養雞場轉型 友善動物且雞蛋質量俱佳 雞糞還能發電作肥料
在雞蛋供應問題吵得沸沸揚揚之際，台灣有些業者走出追求飼養與產品質量的新道路。根據行政院農委會觀察，全台新式蛋雞場家數雖然只占全部業者的2成，可是產蛋量已占總量的一半，顯示蛋雞產業正在洗盤，跟不上轉型腳步的業者可能被市場淘汰。邱石崇位在彰化縣北斗鎮的牧場做出品牌，以友善方式生產的雞蛋不僅獲得知名餐飲糕餅業者契作或指定採購，還把雞糞製成粒肥，讓投資廢棄物處理的大廠驚豔。（看完整報導）
馬英九3月27日赴南京上海等地 首位卸任總統訪問中國
前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，成為台灣首位訪問中國大陸的卸任元首。他此行將率青年學子與中國大陸學生交流，預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市。國民黨19日表示，相信馬英九此行對於兩岸交流及了解有正向幫助，民進黨立委則說馬英九無法代表台灣2300多萬人民。總統府發言人林聿禪指出，馬英九做為卸任總統的出境管制期限雖已屆滿，但若欲前往中國，仍須依兩岸人民關係條例規定，於赴中前及返台後向總統府申報。馬英九訪中計畫最早是由獨立媒體香港01披露，隨後獲得證實。（看完整報導）
德教育及研究部長將訪台 反映德國警覺中國勢力加強與台合作
德國教育及研究部長史塔克－瓦特辛格將在本週訪台，反映德國近來對中國透過孔子學院擴大影響力提高警覺，並尋求與民主夥伴台灣在各領域加強合作。德國外交部17日指出，台灣是個民主國家，也是德國重要的貿易和投資夥伴，雙方部會互訪「完全正常」、也符合德國的一中政策。近年來，德國開始正視與獨裁國家合作的風險，將中國視為體制競爭對手，因此打算在研發和華語教學等領域強化與台灣的合作。（看完整報導）
河南村鎮銀行受害者過1年仍拿不回存款 放氣球掛布條抗議
美國矽谷銀行倒閉後，儲戶得以取回存款，震撼中國河南村鎮銀行事件儲戶。部分積蓄報銷的受害者12日在鄭州施放懸掛抗議布條的大型氣球，控訴存款至今仍遭官方非法凍結，被網友戲稱為「氣球運動」。有參與施放氣球的儲戶控訴，矽谷銀行破產後，美國總統拜登3天內就宣布兌付儲戶存款，反觀中國村鎮銀行儲戶被逼得報警，當局卻一直沒有立案，受害儲戶權益被當局無視達一年之久。（看完整報導）
習近平第3任期外交 分析：延續制定國際標準野心
習近平3月初破例第3度出任中國國家主席後將訪俄羅斯，伴隨著中國撮合沙烏地與伊朗談判的聲勢，分析指出，習近平穿上「和平使者」新衣，在外交上延續中國成為國際標準制定者的野心，首要拉攏目標是「南方國家」。另外有專家認為，中國積極展現外交攻勢，是中國在美中關係惡化後，對美國抗中策略所採取的抵禦作為，但效果可能有限，而中俄關係則將更加緊密。（看完整報導）
經典賽美國滿貫砲逆轉勝委內瑞拉 4強賽將演美古大戰
世界棒球經典賽身兼地主和衛冕軍的美國隊，18日在8強賽對上委內瑞拉。開賽時美國猛攻3分領先，但委內瑞拉一路追趕、在5局超前。比賽接近尾聲時，美國以5比7落後，眼看就要吞敗。但8局特納神來一棒，在滿壘情況下敲出全壘打，成為美國的勝利英雄。這場8強賽打完，經典賽4強全數出列，美國時間19日將上演「美古大戰」，日本將在20日出戰墨西哥。（看完整報導）
亞洲盃射箭世界排名賽台灣女團反曲弓摘金 林嘉妤單日2金入袋
亞洲盃射箭世界排名賽第1站在國立體育大學田徑場舉行，19日登場的反曲弓女團金牌戰，台灣靠著李彩綺、江育彤、林嘉妤合力以6比2積分擊敗馬來西亞，替台灣留下一面金牌。身為女團選手之一的林嘉妤在反曲弓女子個人決賽，則是以6比2積分擊敗泰國選手，個人單日贏得兩面金牌。（看完整報導）
租屋族應對漲電價 台電建議逾700度改採時間電價
經濟部電價審議會17日決議住宅每月用電700度到1000度微調3%、千度以上漲10%。外界關心租屋族共用電表恐受影響，台電建議每月用電超過700度者，評估選用時間電價方案，尖離峰時間分開計費且均為單一費率，不受累進費率的影響，並搭配節電措施，可進一步節省電費支出。針對公寓、大樓的公共設施，台電則會裝置獨立電表記錄公共設施用電量，並非併入各住戶的電表內計算，因此不會影響分攤用戶住家用電的累計度數。（看完整報導）
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