買繪本助兒少 陳綢阿嬤特展竹山秀傳醫院登場

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南投知名慈善家「埔里阿嬤」陳綢民國111年間辭世，竹山秀傳醫院即日起至4月28日在院內辦理「陳綢女士紀念特展」，完整展出「神奇阿嬤與她的WHY小孩」公益繪本內容，21日辦理開展茶會。（竹山秀傳醫院提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月21日

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）慈善家陳綢阿嬤去年離世，竹山秀傳醫院辦理紀念特展，完整呈現紀念陳綢公益繪本內容，若民眾想購買做公益，醫院也可代訂，所得用於兒少照顧，成為支持孩子成長的重要力量。

南投知名慈善家「埔里阿嬤」陳綢民國111年7月30日離世，享耆壽92歲。為延續陳綢阿嬤的愛，她創辦的良顯堂社會福利基金會以陳綢的故事出版繪本，義賣價格1本新台幣280元，除紀念陳綢阿嬤生平善舉，也希望更多民眾成為兒少保護傘，所得用於兒少照顧服務。

竹山秀傳醫院6日至4月28日辦理「陳綢女士紀念特展」，完整展出「神奇阿嬤與她的WHY小孩」公益繪本內容，今天辦理開展茶會，若看診民眾、院內醫護想購買做公益，醫院管理中心也可代訂，以協助基金會推廣繪本，或電洽基金會陳社工049-2925963轉分機2116。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜說，竹秀藝廊設立多年，讓來到醫院的民眾不只是看病，同時也能透過看展舒緩就醫緊張、焦慮心情；竹山秀傳醫院與陳綢阿嬤信念一樣，希望「讓愁眉不展的人慢慢展開笑顏」，也盼繪本特展啟發民眾「善的信念」，提升生命價值。

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良顯堂基金會透過醫院新聞稿表示，陳綢阿嬤一生罹患7種癌症、化療200多次，但仍保持樂觀開朗並積極面對生活；這本公益繪本描述臉上充滿問號的「WHY小孩」如何透過陳綢阿嬤的關心，漸漸找回眼睛、鼻子、嘴巴，學習觀察、傾聽、和人互動的故事。

陳綢病痛纏身50多年仍一生奉獻社會，包含創建社福基金會、兒少中心、兒少家園、青少年培力商店等，幫助許多困境家庭孩子，也幫助南投家扶中心興建兒童館募款、為埔里基督教醫院募擴建工程費、曾任神鷹搜救隊理事長、為醫院購置肢障巴士、捐救護車，忘卻自己一身病痛，散盡家財，只為幫助更多人。（編輯：謝雅竹）1120321