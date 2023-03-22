清明連假赴京都遊玩注意 多景點、交通票價漲

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（中央社記者余曉涵台北22日電）清明連假要到日本京都遊玩的旅客留意，京都市部分交通、觀光景點及參拜設施相繼調整費用，包含知名的嵐電4月起成人票價漲為日幣250元，金閣寺全票也調漲為500元。

不少旅客安排今年清明連假赴日本賞櫻，尤其又以日本關西最為熱門，不過旅客常去的京都市部分交通、觀光及參拜設施相繼調整費用，提醒旅客留意。

京都市台灣推廣事務所發布新聞稿表示，行駛於京都洛北地區的「叡山電車」，受到少子化與高齡化影響，搭乘人數大幅減少，為了提供最舒適安全的乘車環境，不僅定期修復檢查老舊的列車、車站與隧道等設施，且新增展望列車與觀光列車等，從4月1日起各區間段列車調整乘車費用，幅度從10元到40元。

因電影「藝伎回憶錄」聞名的嵐山，也是不少旅客必去景點，其中屬於京福電氣鐵道的「嵐山本線」，也就是「嵐電」，也因電費與各項費用高漲等因素，今年4月1日起調漲費用，從原先大人票日幣220元調漲為250元；孩童票則從110元漲為120元。

京都市台灣推廣事務所指出，「京都市水族館」今年4月1日起也將全票從原本日幣2200元調漲為2400元，其他票種也將有100到200元的費用調整。

被聯合國教科文組織指定為世界文化遺產、重要歷史建築的「金閣寺」，也睽違30年再度調漲；京都市台灣推廣事務所表示，參拜費用，全票費用從日幣400元調漲至500元，其他票種則不做調整。（編輯：陳仁華）1120322