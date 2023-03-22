華視「踏出地平線」片尾標示廣告 NCC認定未超秒

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（中央社記者蘇思云台北22日電）華視及華視新聞資訊台節目「踏出地平線」，片尾標示「僑委會廣告」，遭質疑可能違反廣播電視法廣告播出時數相關規範。NCC今天認定沒有超秒，決議發函華視要求改進。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議民國111年第3次廣播電視節目廣告諮詢會議。華視及華視新聞資訊台分別在110年12月26日、111年2月4日、27日、28日播出「踏出地平線」第1、2集節目，並在片尾標示「中華民國僑務委員會廣告」。

NCC表示，華視及華視新聞資訊台播出「踏出地平線」節目，有違反廣播電視法第31條廣告播送時間規定之虞，因此提到「廣播電視節目廣告諮詢會議」討論，並邀行政院主計總處就預算法與廣電法規適用疑慮做釐清。

NCC表示，預算法執行原則上，一定要揭露相關單位的名稱，但在個案上有彈性不一定要標出廣告字樣。華視在片尾標示「廣告」，但廣電法有廣告的超秒規定，不能超過總播送時間的15%，也就是1小時節目不能超過9分鐘，NCC討論後認定華視本案沒有超秒。

NCC發言人翁柏宗表示，決議函請業者就2事項改進，第一，承接政府標案應依廣播電視法及預算法相關規定辦理；第二，針對員工加強法規教育訓練，以落實法遵。（編輯：潘羿菁）1120322