外送平台擴大即時快遞服務 估第4季涵蓋全台

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生鮮熟食外送平台foodpanda23日在台北宣布推出pandago即時快遞服務，目前已在6大都會區及新竹縣市上線。中央社記者王飛華攝 112年3月23日

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（中央社記者賴言曦台北23日電）外送平台業者foodpanda今天宣布，旗下pandago將在全台六大都會區及新竹地區推出C2C （消費者對消費者）即時快遞服務，預計第4季拓展至本島各縣市。

foodpanda表示，2021年推出的pandago即時快遞服務，以B2C（企業對消費者）為主軸，隨著數位科技服務發展蓬勃，追求效率的「幫手經濟」正式崛起，帶動「快物流」需求。

foodpanda營運總監秦宇表示，此次將即時快遞服務拓展到C2C市場，並整合在App內，完備商務及生活應用，建構一站式多元應用服務，可望建立消費者、外送人員、商家三贏布局。

市場競爭力方面，秦宇指出，pandago在大數據分析、人工智慧（AI）系統自動運算及10萬名外送人員助力下，具備媒合時間只要5分鐘低於業界平均、不用另外下載App及單次計費免儲值等3大優勢。

秦宇表示，目前pandago已在六大都會區及新竹縣市上線，預估今年第4季拓展至全台本島各縣市，預期2024年整體營運可望突破300萬訂單量的成績。（編輯：張良知）1120323