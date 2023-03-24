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全台晴時多雲暖如夏 吳德榮：25日起北台轉濕涼

2023/3/24 09:23（3/24 09:29 更新）
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氣象專家吳德榮24日說，受南方氣團影響，全台大都晴時多雲，白天暖如夏。圖為民眾趁著好天氣，前往高雄蓮池潭龍虎塔。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮24日說，受南方氣團影響，全台大都晴時多雲，白天暖如夏。圖為民眾趁著好天氣，前往高雄蓮池潭龍虎塔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北24日電）氣象專家吳德榮今天說，受南方氣團影響，全台大都晴時多雲，白天暖如夏，各地區的最高氣溫仍在攝氏30度至37度左右，明天鋒面報到，北台轉為濕涼的天氣型態。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，金、馬易有濃霧，今天北部因有低雲移入，北台部分地區有零星飄雨機率。

中央氣象局也針對高雄市發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率，需加強注意。

吳德榮指出，明天起到27日受到鋒面影響，降雨由北部逐漸往中部擴展，南部地區也將轉有局部短暫陣雨，部分地區有聽聞「春雷乍響」的機率。

吳德榮表示，北台氣溫下降、轉濕涼，其他地區氣溫略降，26日到27日中部以北及東半部有局部陣雨，南部有局部短暫陣雨機率，26日北偏涼、其他地區稍轉涼，27日各地氣溫略升。

吳德榮說，28、29日鋒面雨帶遠離，東半部有局部短暫雨，28日北部雨後多雲、中南部多雲時晴，29日西半部多雲時晴；各地氣溫續升。

30日至4月1日鋒面雨帶再度移入，吳德榮表示，北部、東半部降雨較明顯，模式末期的模擬有較大的「不確定性」，各國模式皆不斷調整，應持續觀察。（編輯：郭諭儒）1120324

#吳德榮
#高雄市
#北台
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