清明連假省道 估31日下午車潮湧現

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（中央社記者余曉涵台北25日電）公路總局表示，清明連假省道車潮預估在31日下午出現，旅遊車潮預計4月1日至4日上午湧現，掃墓車潮預估4月4日至5日上午時段，返回工作車潮估4月4日下午開始至4月5日。

清明節連續假期自112年4月1日起至4月5日止，交通部公路總局發布新聞稿表示，除返鄉祭祖旅次及收假返回工作地等旅次特性外，隨著疫情趨緩，預計假期間將有許多民眾外出旅遊。

公路總局預估，清明節連續假期車潮自3月31日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮將於4月1日至4月4日上午各大風景旅遊熱點湧現，掃墓祭祖車潮則會集中4月4日至4月5日上午時段於各鄰近墓園路段，返回工作地車潮則預計4月4日下午開始至4月5日。

公路總局預測，省道易壅塞路段及時段，包含地區主要幹道包含台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮~楓港路段及台61線鳳鼻~香山路段、竹南路段及中彰大橋等。

銜接高速公路路段如台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等及重要觀光風景地區鄰近路段，包含台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社~清境農場、台21線日月潭周邊、台26線楓港~墾丁路段等。

為紓緩壅塞路況，公路總局指出，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護，及加強違規取締等交通管制措施。

另外，配合高速公路局預估11處國道易壅塞路段公路總局也已規劃替代道路，並於沿線設置導引牌面，供用路人遵循行駛。（編輯：李亨山）1120325