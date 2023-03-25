屏東推品牌演藝團隊計畫 老將新秀展現藝文能量

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屏東縣政府推動品牌演藝團隊計畫，共有13組團隊入選，包含2個菁英演藝團隊、9個傑出演藝團隊及2個新秀演藝團隊，屏東聯合管樂團（圖）也入選菁英演藝團隊，25日授證。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月25日

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東縣政府推動品牌演藝團隊計畫，共有13組團隊入選，將於6月至12月在屏東藝術館及演藝廳等多元場域進行沉浸式多元演出，老將新秀展現在地藝文發展能量。

屏東縣政府今天新聞稿表示，推動文化建設，成功翻轉城市進步，將持續向中央爭取並整合地方資源，共同推動藝文發展，並鼓勵有才華、表演創作者展現豐沛的能量。今年共13個團隊入選，包含2個菁英演藝團隊、9個傑出演藝團隊及2個新秀演藝團隊，今天由縣長周春米授證，肯定團隊投入為藝術扎根。

今年度入選團隊類型有音樂類、舞蹈類、現代戲劇類、傳統戲劇類、樂舞類等。菁英演藝團隊的屏東聯合管樂團、全樂閣木偶劇團；傑出演藝團隊的飛悅舞集、斜槓青年創作體、繡花園戲劇團、上西園掌中劇團、蘇家班掌中劇坊、羽．擊舞藝術、藍衫樂舞團、屏東室內合唱團、阿緱囝仔人聲樂團；新秀演藝團隊的星星戲樂、旋律之聲。

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文化處表示，今年以「品牌團隊」進行整合規劃，扶植地方傑出演藝團隊，透過徵選機制，輔導藝文團隊提升表演創作能力並穩定營運，進而從地方邁向中央補助傑出團隊。

文化處說，品牌演藝團隊從6月起，各團將陸續推出精彩表演，除售票展演外，將於藝術宅急便、屏菸氤氳沙龍、藍皮火車演出計畫等多元場域進行沉浸式演出，並媒合跨領域合作和外縣市交流，讓更多人共享屏東藝文品牌。（編輯：孫承武）1120325